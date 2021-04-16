В Великобритании обнаружили десятки случаев заражения новым штаммом коронавируса с двойной мутацией, который впервые выявили в Индии. Южноафриканский штамм также активно распространяется в королевстве.

Об этом сообщает Sky News.

Согласно данным на 14 апреля, новой разновидностью коронавируса, известного как B.1.617, которую в марте обнаружили в Индии (поэтому его назыывают "индийским" - Ред.), в Великобритании заразилось уже 77 человек. Южноафриканским штаммом в королевстве заразилось уже 600 человек.

На данный момент новы штамм с двойной мутацией вызывает озабоченность из-за особенностей двух мутаций в шиповом белке, объединенном в одном и том же вирусе, что вызывает опасения, что он может быть более заразным или менее восприимчивым к вакцинам. Согласно одному из предположений эти две мутации могут увеличить его способность уклоняться от иммунных реакций организма, то есть сделать его более заразным.

"Эти две мутации бегства, работающие вместе, могут быть намного более проблематичными, чем южноафриканские и бразильские варианты, у которых есть только одна мутация бегства", - сказал профессор медицины Университета Восточной Англии Пол Хантер.

Напомним, в США также обнаружили новый штамм коронавируса из Индии.

Также мы писали, что в ВОЗ опасаются, что при накоплении мутаций коронавируса существующие вакцины перестанут работать.