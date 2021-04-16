На восточной границе и в Крыму Россия разместила около 80 000 своих военных, к которым следует добавить еще тридцать тысяч пророссийских боевиков и официальных военных РФ на Донбассе. В сумме получается 110 тысяч человек.

Об заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянской газете La Repubblica, опубликованном на сайте главы государства.

"Точно не в интересах Европы, чтобы такой военный потенциал могли использовать по прямому назначению, как этого хочет Москва. Расширение войны может принести только новые страдания и проблемы всем, и никто не получит от того пользы", - заявил Зеленский.

Напомним, на днях руководитель главного управления разведки Минобороны Украины полковник Кирилл Буданов заявил, что Россия к 20 апреля сосредоточит на границах Украины армейскую группировку в 110 тысяч человек.

Ранее мы разбирались, что происходит на Донбассе и почему продолжают стягиваться войска.