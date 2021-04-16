В четверг, 15 апреля, недалеко от села Гнутово Донецкой области тракторист работал в поле и наехал на взрывчатку. В результате мужчина попал в больницу с травмами.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора Украины.

Инцидент произошел около 17:20. Житель села Саханка выполнял сельскохозяйственные работы возле Гнутово и трактором наехал на неизвестное взрывчатое устройство.

"Мужчина с легкими телесными повреждениями доставлен в медицинское учреждение. Начато уголовное производство, устанавливаются обстоятельства происшествия и причастные к преступлению лица", - говорится в сообщении.

Напомним, в тот же день на Донбассе произошел взрыв возле жилого дома, в результате пострадал подросток.

Также мы писали, что 2 апреля в результате взрыва на Донбассе погиб ребенок.





