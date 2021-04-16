МВД РФ в ультимативной форме потребовала от стран СНГ до 15 июня забрать своих нелегальных мигрантов, которые находятся на территории России.

Об этом со ссылкой на первого замминистра внутренних дел РФ Александра Горового сообщает "Интерфакс".

По его словам, Москва готова принять меры вплоть до закрытия границ, если ее требования не будут выполнены.

"Коллеги, я бы хотел к вам с просьбой обратиться. Численность ваших граждан, которые на сегодняшний день находятся на территории моей страны, незаконна. Если мы с вами вот эту численность до 15 июня не уберем, как подразумевает указ президента, эти люди будут подвергнуты наказанию вплоть до выдворения и закрытия границ", - заявил Горовой на пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ.

По мнению замминистра внутренних дел РФ, добиться выполнения требований Москвы можно с помощью СМИ и "блогеров местных государств".

"Никакой правоприменительной практики к гражданам ваших государств за нарушение миграционных режимов применяться не будет", - заявил Горовой.

Отметим, что часть мигрантов успела уехать из России, но не смогла вернуться из-за закрытия границ, а часть осталась без возможности уехать домой в связи с пандемией коронавируса. При этом оставшимся иностранцам продлили до 15 июня 2021 года право пребывания или проживания в России.

Напомним, ранее "Страна" писала о том, почему на границе Украины стали разворачивать мужчин из России и Беларуси.

Также мы сообщали, что в прошлом году Москва недосчиталась 40% мигрантов и мэр Собянин искал на уборку снега людей из регионов.