Семья бойца ВСУ Евгения Добринского, который около года назад был задержан на границе в оккупированном Крыму, не получала положенное материальное обеспечение от военной части и находится в бедственном положении.

Об этом сообщает Офис Омбудсмена Украины Людмилы Денисовой в Facebook в пятницу, 16 апреля.

На данный момент Добринский находится в следственном изоляторе Севастополя. Его жене и малолетнему ребенку не выплачиваются положенные им деньги от военной части и они оказались в бедственном положении.

"Учитывая обстоятельства, Уполномоченным было инициировано обращение в Ровенской областной государственной администрации о предоставлении социальной и материальной помощи родным Евгения Добринского. По результатам рассмотрения обращения Уполномоченного ВРУ по правам человека областной государственной администрацией принято решение о рассмотрении и решения проблемного вопроса", - говорится в сообщении.

Напомним, о похищении Евгения Добринского на границе с Крымом стало известно в мае прошлого года. Добринский 30 мая прошлого года исчез со своего поста в оккупированном Крыму, после этого ВСУ объявили его в розыск.

Позже ФСБ опубликовала видео его задержания и признания в том, что он употреблял легкие наркотики и незаконно пересек границу. В подробностях дела разбиралась "Страна".