Семье задержанного год назад бойца ВСУ в Крыму не выплачивают деньги, они оказались в бедственном положении
Семья бойца ВСУ Евгения Добринского, который около года назад был задержан на границе в оккупированном Крыму, не получала положенное материальное обеспечение от военной части и находится в бедственном положении.
Об этом сообщает Офис Омбудсмена Украины Людмилы Денисовой в Facebook в пятницу, 16 апреля.
На данный момент Добринский находится в следственном изоляторе Севастополя. Его жене и малолетнему ребенку не выплачиваются положенные им деньги от военной части и они оказались в бедственном положении.
"Учитывая обстоятельства, Уполномоченным было инициировано обращение в Ровенской областной государственной администрации о предоставлении социальной и материальной помощи родным Евгения Добринского. По результатам рассмотрения обращения Уполномоченного ВРУ по правам человека областной государственной администрацией принято решение о рассмотрении и решения проблемного вопроса", - говорится в сообщении.
Напомним, о похищении Евгения Добринского на границе с Крымом стало известно в мае прошлого года. Добринский 30 мая прошлого года исчез со своего поста в оккупированном Крыму, после этого ВСУ объявили его в розыск.
Позже ФСБ опубликовала видео его задержания и признания в том, что он употреблял легкие наркотики и незаконно пересек границу. В подробностях дела разбиралась "Страна".