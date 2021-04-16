Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что Россия со временем сможет убедить Турцию в правильности своей позиции по поводу аннексии Крыма, однако донести то же самое до Украины вряд ли возможно.

Об этом со ссылкой на спикера Кремля сообщает TACC в пятницу, 16 апреля.

"Их заявления по Крыму относятся к категории вопросов, по которым у нас по-прежнему имеются серьезные разногласия. Эти разногласия вряд ли можно урегулировать с украинской стороной, но мы надеемся, что наша последовательная линия позволит все-таки убедить наших турецких партнеров в том, что их нынешняя позиция в отношении Крыма совсем неверная", - сказал он.

Также Песков отрицательно ответил на вопрос, произошло ли в последние недели какие-либо "похолодание" в отношениях России с Турцией.

Кроме того он прокомментировал переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и украинского лидера Владимира Зеленского. "Это двусторонние отношения двух государств", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Отметим, что 10 апреля Эрдоган заявил, что на переговорах с Зеленским в Стамбуле он подтвердил решение Турции не признавать "аннексию Крыма". "Мы выступаем за территориальную целостность и суверенитет Украины. Мы подтвердили наше принципиальное решение не признавать аннексию Крыма. Мы заявили, что поддерживаем инициативу Украины в виде "Крымской платформы", которая направлена на сближение международного сообщества по Крыму. Надеемся, что эта инициатива принесет положительные результаты для всех народов Крыма, включая крымских татар, и Украины", - говорил президент Турции.

В феврале прошлого года Эрдоган также заявлял, что отказывается признавать аннексированный Крым частью России.