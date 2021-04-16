В пятницу, 16 апреля, в Париже, в Елисейском дворце началась встреча президента Украины Владимира Зеленского с главой Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Встреча проходит в формате один на один.

Ранее сообщалось, что встреча Зеленского и Макрона будет проходить в формате обеда. Позже по видео к их разговору присоединится канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Сам Зеленский в четверг заявил, что рассматривает предстоящие переговоры в Париже с Макроном и в режиме видеосвязи с Меркель как подготовительную встречу лидеров "Нормандского формата".

Незадолго до встречи пресс-служба Зеленского опубликовала ролик прилета четы Зеленских во Францию.

Ранее "Страна" подробно писала, о чем дают понять Зеленскому в ЕС накануне его переговоров с Макроном и Меркель.