Западные СМИ отмечают примирительный характер речи Байдена в адрес России, что, похоже, многих запутало.

С одной стороны, он сначала угрожал Путину, а потом рассказал, как хочет с ним договориться.

"Байден говорит, что готов "предпринять дальнейшие действия", если Россия начнет эскалацию против США, но дверь для сотрудничества открыта", - такой заголовок CNBC вроде как кажется непонятным и нелогичным, но вполне отражает суть спича президента США.

"Эти санкции не сдержат Путина"

"Байден говорит, что санкции против России являются соразмерным ответом: "Настало время для деэскалации", - с похожим заголовком, в котором кажется немного логики, вышла статья на сайте телеканала CNN.

"Байден действительно протянул оливковую ветвь, имея в виду саммит, который он предложил российскому лидеру, который, как он надеется, состоится позже этим летом в Европе", - поясняет CNN, что, несмотря на санкции, Байден хочет помириться с Путиным, во всяком случае, декларирует это желание.

CNN в подтверждение примирительности тона приводит цитату Байдена: "Путь вперед лежит через вдумчивый диалог и дипломатический процесс".

Что касается санкций, то, как отмечает CNN, "неясно, насколько действия администрации Байдена изменят поведение Путина".

Как отмечает Washington Post, санкции США нанесли удар, но они не сдержат Путина. Издание критикует Байдена за то, что он вначале он пообещал прекратить неоправданную политику "мягкого" отношения к России, а на деле действует умеренно.

"Меры Белого дома не были нацелены на "основу" режима президента России Владимира Путина, и новые санкции рискуют не сдержать преступную деятельность лидера Кремля", - пишет Washington Post, известный антироссийской риторикой.

Американским банкам запрещено покупать российские облигации, деноминированные в рублях, но другие международные инвесторы, вероятно, все еще будут покупать облигации РФ, зная, что их можно позже перепродать в американские учреждения.

Новые санкции США нацелены на шесть российских "киберфирм", каждая из которых имеет тесные связи с военными или спецслужбами РФ. Но российские энергетические компании, что приносят основную часть иностранных доходов страны, фактически остались нетронутыми – как и несколько десятков олигархов, поддерживающих Кремль и способствующих "росту личного богатства Путин".

Как Путин отреагирует на "сдержанность" Байдена

Представители Белого дома заявили, что пакет санкций тщательно откалиброван с надеждой на то, что администрация Байдена все еще сможет привлечь Путина к сотрудничеству в некоторых сферах.

Политика США "будет предусматривать сочетание мощного давления и поиска путей совместной работы с РФ", что подчеркивается предложением Байдена провести личную встречу с Путиным, пишет Washington Post.

Теоретически, по мнению издания, такая "двойная" политика имеет смысл. Но на практике умеренность, мол, может навредить, так и не сдержав Россию. И предрекают, что США придется еще ужесточить санкции.

"Но "умеренность" США наступает именно в тот момент, когда Путин действует слишком агрессивно. За последние недели Россия стянула десятки тысяч военных к границе с Украиной, фактически угрожая войной, которая "уничтожит" Киев. Между тем режим медленно убивает ведущего критика Путина Алексея Навального в тюрьме. Возможно, Путин "благоприятно" отреагирует на относительную сдержанность Байдена. Если он отведет российские войска от Украины и освободит Навального, как того требуют Соединенные Штаты и демократические союзники, инициатива администрации Байдена действительно окажется успешной. Но если российский лидер откажется остановить свою агрессивную политику, администрация США должна готовиться к дальнейшим действиям, которые принесут по-настоящему критические последствия для режима Путина. Новые санкции США нанесли удар России, но они могут не сдержать агрессию Путина", - резюмирует издание.

Кстати, виртуально Байден и Путин могут встретиться уже на днях.

"В преддверии возможного летнего саммита Байден может принять участие во встречах с Путиным на следующей неделе. Президент России входит в число десятков мировых лидеров, приглашенных на виртуальный саммит по изменению климата, проводимый Белым домом", - пишет CNN.

"Предупредительный выстрел, а не острый пенальти"

New York Times также пишет, что санкции могут не "сильно укусить".

"Соединенные Штаты не стремятся начать цикл эскалации и конфликта с Россией. Мы хотим стабильных, предсказуемых отношений", - цитирует издание Байдена.

"В момент, когда Соединенные Штаты находятся в одновременной конфронтации как с Москвой, так и с Пекином, в которой есть отголоски горьких дней холодной войны, эта акция стала первой попыткой Байдена провести красную черту того, что он назвал "совершенно неуместным поведением", - пишет New York Times.

В то же время самая серьезная экономическая санкция, наложенная администрацией Байдена, заключается в том, чтобы помешать американским финансовым компаниям иметь дело с недавно выпущенными российскими долговыми обязательствами, ограничение, которое вступает в силу 14 июня, чтобы позволить учреждениям понять и подготовиться к запрету.

"И это скорее предупредительный выстрел, чем острый пенальти. Это попытка использовать слабую экономику России для оказания давления на Москву", - пишет газета.