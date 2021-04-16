Президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал очередную встречу с главой России Владимиром Путиным. По предварительным данным, она состоится в следующий четверг, 22 апреля, в Москве.

"Мы вчера с Путиным договорились о нашем графике работы по многим вопросам. Где-то в конце апреля, скорее всего 22-го, мы встретимся в Москве. Это будет серьезная встреча по обсуждению тех или иных проблем", - заявил Лукашенко.

По его словам, до октября запланирован несколько их совместных с Путиным мероприятий: форум в Подмосковье и союзный Совмин России и Белоруссии. А в сентябре-октябре планируют провести Высший Госсовет Союзного государства.

"Нам надо высший Госсовет отметить хорошим движением в рамках Союзного государства", - добавил Лукашенко.

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