В Кремле отмечают о снижении числа нарушений режима прекращения огня на Донбассе, однако заявляют, что "нет повода полностью успокаиваться".

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова сообщает ТАСС.

"Идет меньше сообщений о нарушениях режима прекращения огня, их действительно меньше. Но пока, наверное, нет повода для того, чтобы полностью успокоиться и перестать самым тщательным образом отслеживать ситуацию на линии соприкосновения", - сказал Песков.

При этом, комментируя предстоящий конференц-колл президента Украины Владимира Зеленского, Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель, Песков выразил надежду, что европейские лидеры озвучат тезис о важности безусловного соблюдения режима тишины на Донбассе.

"Для нас было бы очень важно, чтобы и господин Макрон, и госпожа Меркель во время конференц-колла с господином Зеленским использовали свое влияние и донесли до главы украинского государства тезис о необходимости решительного прекращения каких-либо провокационных действий на линии соприкосновения и акцентировали необходимость безусловного соблюдения режима прекращения огня... Конечно же, это стало бы очень хорошим поводом для того, чтобы еще раз вспомнить Минский комплекс мер и что его необходимо выполнять", - сказал Песков.

Напомним, что ОБСЕ в последние недели зафиксировала трехкратный рост числа обстрелов на Донбассе.

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