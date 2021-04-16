Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал видеообращение американского лидера Джо Байдена, посвященное РФ, где тот пару раз оговорился. Спикер Кремля заявил, что не заметил оговорки в речи главы Белого дома.

Цитирует Пескова "РИА Новости" в пятницу, 16 апреля.

Спикера Кремля попросили прокомментировать тот факт, что Байден, говоря о президенте РФ Владимире Путине, вместо его фамилии произнес "Клутин", а после исправился.

"Вы знаете, я, честно говоря, смотрел сам, я никакой оговорки не заметил. Вы знаете, что американское произношение отличается от британского, иногда оно не столь отчетливое, но, опять же, это все-таки мы с вами говорим о главе государства. Поэтому давайте про оговорки не будем говорить. Я думаю, это, наверное, удел, скорее, и специализация средств массовой информации, но не наша", - сказал Песков.

Напомним, ранее Джо Байден во время выступления перед камерами назвал вице-президента США Камалу Харрис президентом, не заметив своей ошибки.

Также мы рассказывали, что на первой пресс-конференции Байден пользовался шпаргалкой с именами и фото журналистов.