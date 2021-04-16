В пятницу, Одесский апелляционный суд рассматривает дело Сергея Стерненко. Адвокаты радикала пытаются оспорить семилетний приговор, который Стерненко получил по делу о похищении и пытках человека.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Перед заседанием у здания суда собралась немногочисленная группа поддержки Стерненко, у которых с собой пара плакатов "Волю Стерненко".

Напомним, что неделю назад, 9 апреля, суд в Одессе удовлетворил апелляцию адвокатов радикала на меру пресечения по делу о похищении и пытках человека. Стерненко освободили из-под стражи и отправили на круглосуточный домашний арест с пребыванием в Киеве.

"Страна" подробно анализировала, почему в Одессе выпустили из тюрьмы радикала Стерненко.

Также мы писали о том, что по делу о похищении Щербича, а также пытках и вымогательстве Стерненко 23 февраля получил семь лет тюрьмы с конфискацией половины имущества. Именно этот приговор сегодня пытается оспорить сторона защиты.