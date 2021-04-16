Сегодня, 16 апреля, исполняется шестая годовщина убийства журналиста и писателя Олеся Бузины. В связи с этим мама погибшего Валентина Павловна записала видеообращение.

"Хочу обратиться ко всем тем, кто помнит Олеся Бузину, кто ценит его талант. 16 апреля трагическая дата… день его гибели. Тяжело об этом говорить. Тяжело об этом даже думать, что Олеся нет среди нас, что его нет на планете Земля. Прошу всех вас помянуть его в этот день добрым словом. Храни вас, Господи!", - сказала Валентина Павловна, обращаясь ко всем, кто любит и помнит ее сына.

Несмотря на то, что обвиняемые в убийстве известны, они находятся на свободе, а суд тянется уже более трех лет, пишет главред "Страны" Игорь Гужва. По его мнению, власти боятся выносить вердикт.

"Сегодня - 6 лет со дня убийства Олеся Бузины. Обвиняемые в убийстве известны. Их даже сейчас вроде как судят. Но на самом деле судом это назвать сложно. Оба ходят на свободе и даже получают какие-то должности от власти. Суд тянется не шатко ни валко уже более трех лет. И такими темпами будет тянутся еще лет десять.

Власти боятся выносить обвинительный приговор, потому что обвиняемые - "правильные активисты". Оправдательный тоже как то не с руки - большой зашквар перед международными организациями, которым уже отчитались, что "дело расследовано и ушло в суд".

Точнее - пока не с руки. И они просто тянут. Ждут, когда о деле Бузины забудут. И можно будет его слить окончательно. Но мы - не забудем. Убийцы должны быть наказаны. И не только исполнители, но и те, кто давал заказ", - написал главред "Страны".

Напомним, писателя и бывшего шеф-редактора газеты "Сегодня" Олеся Бузину застрелили днем 16 апреля 2015 года в Киеве, во дворе дома, где он жил.

В 2015 году МВД сообщило о задержании подозреваемых - националистов С14 Дениса Полищука и Андрея Медведько, их считают исполнителями убийства. С тех пор расследование затормозилось. Подозреваемых выпустили на свободу, а рассмотрение дела в суде тянется уже более трех лет.

Последнее заседание по данному делу состоялось 7 декабря в прошлом году. До этого судебные заседания постоянно переносили по причине болезни то подозреваемых, то судьи. Адвокат матери Олеся Бузины Артём Захаров прогнозирует, что такими темпами на одно только изучение материалов уйдёт лет 20-25.