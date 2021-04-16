"Страна"спросила депутатов, сколько они платят в месяц за коммуналку.

Видео опроса опубликовано в TikTok "Страны"

Депутат фракции "Слуга народа" Ирина Верещук:

"В зимний период, потому что отопление, а мы живем в коммунальном доме — платим до 5000, а весной где-то 3000".

Экс-депутат фракции "Слуга народа" Гео Лерос:

"Не припомню сейчас, но внушительная сумма".

Депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура.

"Приблизительно 3000 гривен до 4000 гривен. Кстати, собаки у меня нет, поэтому тяжело".

Депутат фракции "Слуга народа" Роксолана Пидласа

"1600 за отопление, а все остальное мелочи. Ну, горячая вода ещё дорого выходит — 900 гривен, а все остальное 200-300 гривен".

Депутат фракции "Слуга народа" Святослав Юраш:

"Нужно жену спросить. Я же стараюсь успевать побольше, а не поменьше. Если я хочу побольше успевать, то принимаю помощь жены. Она помогает, чтобы я не умер с голода и, чтобы коммуналка была оплачена".

Депутат фракции "Слуга народа" Николай Тищенко:

"Коммуналкой занимается супруга. Зарплаты хватает. Я так долго работал, что сегодня для меня проблемы коммуналки не существует".

Депутат фракции "Слуга народа" Галина Третьякова:

"За коммуналку плачу 4000-5000 гривен".

Напомним, ранее "Страна" интересовалась у народных депутатов, на что тратили деньги в ближайшее время

"Страна" также задавала депутатам вопрос, какими вакцинами от Covid-19 они предпочли бы уколоться.

Также журналисты интересовались у депутатов, что бы написали народные избранники на Офисе президента.