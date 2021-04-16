"Горячая вода дорого - 900 гривен". Сколько народные депутаты платят за коммуналку. Опрос "Страны"
"Страна"спросила депутатов, сколько они платят в месяц за коммуналку.
Видео опроса опубликовано в TikTok "Страны"
@strana.ua.tiktok
"Страна" узнала, сколько нардепы платят за коммуналку. Пишите в комментарии свои суммы, будем сравнивать! ##StranaUA ##опрос ##депутаты ##Киев ##Украина♬ оригинальный звук Strana.ua
Депутат фракции "Слуга народа" Ирина Верещук:
"В зимний период, потому что отопление, а мы живем в коммунальном доме — платим до 5000, а весной где-то 3000".
Экс-депутат фракции "Слуга народа" Гео Лерос:
"Не припомню сейчас, но внушительная сумма".
Депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура.
"Приблизительно 3000 гривен до 4000 гривен. Кстати, собаки у меня нет, поэтому тяжело".
Депутат фракции "Слуга народа" Роксолана Пидласа
"1600 за отопление, а все остальное мелочи. Ну, горячая вода ещё дорого выходит — 900 гривен, а все остальное 200-300 гривен".
Депутат фракции "Слуга народа" Святослав Юраш:
"Нужно жену спросить. Я же стараюсь успевать побольше, а не поменьше. Если я хочу побольше успевать, то принимаю помощь жены. Она помогает, чтобы я не умер с голода и, чтобы коммуналка была оплачена".
Депутат фракции "Слуга народа" Николай Тищенко:
"Коммуналкой занимается супруга. Зарплаты хватает. Я так долго работал, что сегодня для меня проблемы коммуналки не существует".
Депутат фракции "Слуга народа" Галина Третьякова:
"За коммуналку плачу 4000-5000 гривен".
Напомним, ранее "Страна" интересовалась у народных депутатов, на что тратили деньги в ближайшее время
"Страна" также задавала депутатам вопрос, какими вакцинами от Covid-19 они предпочли бы уколоться.
Также журналисты интересовались у депутатов, что бы написали народные избранники на Офисе президента.