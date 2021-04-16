Вооруженный человек взял заложников в одном из отделений Банка Грузии в Авлабари, Тбилиси, район Авлабари. По данным телекомпании "Рустави2", на место ЧП мобилизовано большое количество силовиков.

Они эвакуировали горожан с периметра и оцепили территорию. Сколько человек находятся под угрозой - пока неясно. Предварительно известно о двух заложниках.

По предварительным данным, злоумышленник действует в одиночку. Злоумышленник удерживает только одного человека, а остальные заложники освобождены. В МВД пока происшествие не комментировали.

Напомним, что 20 ноября в Тбилиси мужчина захватил заложников и требовал снизить цены на лекарства, но вскоре был задержан. А в конце октября злоумышленник совершил налет на банк в Зугдиди и скрылся с полумиллионом долларов.