В селе Струмовка Волынской области неизвестные сожгли автомобиль основательницы информационно-аналитического издания "Инсайдер Медиа" Екатерины Дулапчий (Той). В Национальном союзе журналистов (НСЖУ) призвали правоохранителей оперативно расследовать этот инцидент.

Об этом сообщил глава НСЖУ Сергей Томиленко на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел в ночь с 13 на 14 апреля. Автомобиль журналистки был припаркован на территории жилого комплекса и загорелся около 5:00 (по киевскому времени).

О том, что это умышленный поджог, свидетельствует видео с камер наружного наблюдения: неизвестный мужчина на мотоцикле заехал на территорию парковки, облил автомобиль неизвестным веществом, поджег машину и уехал.

В Национальном союзе журналистов Украины осуждают это преступление и призывают правоохранителей оперативно расследовать его.

Томиленко добавил, что Той входит в НСЖУ, длительное время работает в различных СМИ Волыни, до недавнего времени была члена Наблюдательного совета Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. По словам Томиленко, чрезвычайный случай она связывает со своей нынешней журналистской деятельностью, ведь портал "Иnsider-media" недавно обнародовал серию резонансных журналистских расследований.

"Мы за этого инцидента начали внимательно изучать практику атак на журналистов в Украине и видим, что поджоги - это распространенное явление. А случилось с моей собственной машине, а не со служебной, возможно из-за того, что служебный автомобиль находится на охраняемой стоянке", - сказал основатель "Инсайдер Медиа".

На месте происшествия работала областная криминалистическая лаборатория и следственно-оперативная группа Луцкого районного управления полиции в полном составе, пожарный эксперт. Полицейские изъяли пожарное мусора, записи с камер видеонаблюдения. Предварительно в Единый реестр досудебных расследований вносятся сведения по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (повреждение имущества путем поджога).

В свою очередь Волынская областная организация НСЖУ выражает поддержку журналистке и в своем заявлении требует от правоохранительных органов "эффективного раскрытия дерзкого уголовного преступления, наказание исполнителя, организаторов и заказчиков, а также осуществить комплекс исчерпывающих мер по защите Екатерины Дулапчий (Тот), ее семьи и коллег от возможного посягательства на их жизнь и здоровье, вероятные противоправные посягательства на их имущество, а также защитить конституционное право коллег на осуществление журналистской деятельности в дальнейшем".

Напомним, в феврале в Киеве подожгли машину основателя dtp.kiev.ua Влада Антонова.

А в сентябре 2020 года, как мы сообщали, журналисту Дмитрию Васильцу сожгли дом. Его мать чудом спаслась от пожара.