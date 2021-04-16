Сегодня исполняется шесть лет с момента гибели журналиста и писателя Олеся Бузины. И уже три года идет суд по его вероятным убийцам.

Правда, пока он идет, они разгуливают на свободе и ведут активную общественную жизнь.

А украинская Фемида продолжает курс на затягивание дела, взятый еще при Порошенко. Заседания под любыми предлогами переносятся. Видимо, политической воли сажать обвиняемых у власти нет.

Что сейчас происходит по делу Бузины - анализирует "Страна".

Как шло расследование и суд при Порошенко

Олеся Бузину застрелили у подъезда собственного дома 16 апреля 2015 года. Это произошло, когда днем он вышел на пробежку.

Фото с места убийства Олеся Бузины

За несколько дней до этого его личные данные и адрес проживания опубликовали на сайте "Миротворец". Бузина говорил, что ему поступают угрозы (после убийства записи с "Миротворца" кто-то срочно удалил).

По первым данным, убийцами были двое неизвестных в масках. Автомобиль с итальянскими номерами, на котором они могли приехать на место преступления, был найден брошенным.

Спустя два месяца после убийства были задержаны трое подозреваемых. Одного из них позже отпустили. По слухам, это был вожак ультраправой организации С14 Евгений Карась. Двое других задержанных - члены С14 Денис Полищук и Андрей Медведько. Они стали единственными обвиняемыми. Ни заказчиков, ни организаторов в деле не назвали, сославшись на то, что Полищук и Медведько "пошли на дело" по своей инициативе из-за идеологической неприязни.

Андрей Медведько руководил Печерской районной организации ВО "Свобода" в Киеве, был одним из создателей С14. В конце 2014 года непродолжительное время он служил в зоне АТО в составе батальона МВД "Киев-2". Денис Полищук также участвовал в войне на Донбассе.

На них вышли через машину, которую использовали киллеры. В первое время следствие было активным. Провели ДНК-экспертизы, которые подтвердили принадлежность Полищуку и Медведько биологических следов на вещах убийц.

Но с конца 2015 года расследование затормозилось. Подозреваемых Медведько и Полищука отпустили на свободу, хотя следствие шло еще два года - до 2017-го.

Следователи это напрямую связывали с давлением национал-радикалов. И в целом было понятно, что власть не спешит сажать в тюрьму "патриотов", тем более что С14 в то время активно сотрудничала с СБУ.

Инструментарий для затягивания дела применяли разный: начались непонятные переброски дела в Одессу и обратно. После чего на несколько месяцев о нем вообще все забыли. Срок досудебного следствия истек в июне 2016 года и дело просто остановили.

Вновь о нем вспомнили 12 июля 2016 года, когда с большим скандалом и с участием спецназа брали образцы ДНК у Дениса Полищука и Андрея Медведько для повторной экспертизы. Но после этого процесс снова застопорился.

Между тем "Стране" стало известно, что накануне убийства Бузины за Медведько велось наружное наблюдение, которое установило, что С14 готовились к некоему мероприятию с участием бывших сотрудников правоохранительных органов. Однако отчеты наружки по Медведько неожиданно прекратились 8 апреля 2015 года – в тот день, когда будущие киллеры впервые появились для наблюдения около дома Бузины.

Отметим, что вскоре после выхода статьи с этой информацией был задержан главный редактор "Страны" Игорь Гужва по сфабрикованному властями уголовному делу.

Только в 2018 году суд приступил к рассмотрению дела по сути. Действия подозреваемых квалифицировали как "умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц" и "незаконное хранение оружия". Это грозило лишением свободы от 10 до 15 лет или пожизненным заключением.

Полищук и Медведько свою вину отрицали. Их защита настаивала на невиновности обоих. Главным алиби подозреваемых было то, что они в день убийства якобы находились в лагере "Правого сектора" в Днепропетровской области. Это вроде бы подтвердили многочисленные показания их побратимов, однако следствие им не верило.

На суде постоянно происходили эксцессы. С14 приходила на процесс с файерами, группа поддержки Медведько и Полищука вступала в пререкания с мамой Олеся Бузины.

8 апреля 2019 года прокурор приступил к оглашению обвинительного акта, состоящего из 30 томов. Заслушав больше половины обвинительного акта, суд объявил перерыв. Но в мае судья по делу Бузины Евгений Сидоров взял самоотвод. Поэтому все слушания начинались заново. Это стало новым витком затягивания процесса.

И в таком виде это дело вошло в эпоху Зеленского.

Дело Бузины при Зеленском

От нового президента ждали, что при нем виновные в убийстве Бузины будут наказаны. Мать писателя попросила у президента аудиенции сразу после его инаугурации в мае 2019 года.

Однако через месяц из Офиса президента пришел отказ. Причем не лично Валентине Павловне, а ее адвокату. Через него маме писателя предложили записаться на прием лично или по телефону.

В общем, начало было положено уже достаточно понятное. Впрочем, тогда можно было списать это на Андрея Богдана и его зама Руслана Рябошапку, который и готовил этот ответ. А не лично на Зеленского, который мог вообще не знать о такой просьбе.

Но дальнейшие события показали, что это было и позицией лично президента. Который много говорил о деле по убийству Павла Шеремета, но молчал или неохотно высказывался по убийству Олеся Бузины.

Никакого нового импульса дело при генпрокуроре Рябошапке, которого назначили к осени, не получило. Более того - жизнь у обвиняемых в убийстве била ключом. Радикалы Медведько и Полищук стали организаторами "Марша ветеранов" на День независимости Украины. А в сентябре - накануне очередного судебного заседания - Андрея Медведько избрали в общественный совет при НАБУ.

Далее в декабре, его соратник Полищук занял пост руководителя рабочей группы Минветеранов по проверке мест лишения свободы. Зимой на организованный обоими радикалами концерт группы "Сокира Перуна" заглянул премьер Алексей Гончарук.

Тем временем, в конце августа суд определил состав присяжных. И после нескольких переносов 2 октября состоялось слушание по сути дела. Защита снова заявила отвод суда, но ей отказали. После чего суд опять закрыли и перенесли.

Андрей Медведько и Денис Полищук

В конце октября мама Олеся Бузины попросила о приеме генпрокурора Руслана Рябошапку. Но и он, вслед за президентом, ей отказал.

При этом накануне Рябошапка встретился с праворадикалом Сергеем Стерненко, который зарезал человека в Одессе. В общем, в 2019 году подвижек не произошло.

Надежда на них мелькнула в 2020-м году. Новый генпрокурор Ирина Венедиктова, которая пообещала посадить Стерненко, в мае встретилась с мамой Бузины.

"Все было очень ровно. Я свою боль ей высказала, она много слушала, что-то записывала. Обещала по возможности помочь. Посочувствовала мне как матери. Если кто-то мне сочувствует, то спасибо им, конечно. Но понять до конца меня и мою боль может только тот человек, кто и сам потерял ребенка", – рассказала об этой встрече Валентина Павловна.

Но затем продолжилась та же история - суды бесконечно переносились (в ноябре2020 года это случилось уже в шестой раз). Новым оправданием для этого стал карантин. Сначала под его предлогом Полищук и Медведько не ходили на заседания. Потом их начал срывать адвокат обвиняемых, являясь в суд без маски.

Первое и последнее пока заседание по делу в 2021 году состоялось в феврале. Темпы пока не впечатляют: удалось исследовать несколько документов из 25 томов дела. Адвокаты при такой скорости отводят на слушания десятилетия.

"Если мы в таком темпе, как в этом году, будем исследовать материалы дела (с учетом переносов и т.п.), то уйдет лет 20-25 только на исследование материалов. Мы за этот год еще первый том документов о движении дела не исследовали. А томов прокурором приобщено 25. То есть динамика негативная. И в этом, кстати, большая роль суда, поскольку именно суд отвечает за соблюдение разумных сроков", - сказал адвокат мамы Олеся Бузины Артём Захаров в комментарии "Стране".

Тем временем обвиняемый Медведько в январе открыл кофейню в Ирпене. В том же месяце вместе полицией он разогнал антифашистский митинг в Киеве. А позже поддержал закрытие трех оппозиционных телеканалов, назвав себя "черным отрядом Зеленского".

"Тяжело об этом говорить"

Мама убитого журналиста записала обращение к шестой годовщине гибели своего сына:

"Хочу обратиться ко всем тем, кто помнит Олеся Бузину, кто ценит его талант. 16 апреля - трагическая дата. День его гибели. Тяжело об этом говорить. Тяжело об этом даже думать, что Олеся нет среди нас. Что Олеся нет на планете Земля.

Прошу всех вас помянуть его в этот день добрым словом. Храни вас, Господи".

"Очень тебя любим и скучаем, хороший наш. Я так счастлива носить твою фамилию, оберегать наши семейные ценности и быть продолжателем твоих самых дорогих и милых черт. Твои внуки будут тобой гордиться. Навсегда в сердце. Папа", - написала на своей странице в Facebook дочь Олеся Бузины Мария.