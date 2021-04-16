На заседании в пятницу, 16 апреля, Рада не поддержала обращение нардепа Романа Лозинского (фракция "Голос") к президенту с запросом о лишении Андрея Аксенова украинского гражданства.

Соответствующий запрос поддержали только 203 нардепа при минимально необходимых 226 голосах. После этого Рада завершила работу на текущей неделе.

Отметим, Андрей Аксенов - экс-мэр Доброполья, он одержал победу на довыборах в Верховную Раду на округе №50 (Донецкая область). На выборы Аксенов шел от партии "Порядок" - политпроекта влиятельного на округе угольного генерала Леонида Байсарова, близкого к Ринату Ахметову.

В адрес Аксенова звучат обвинения в сепаратизме, поскольку в 2014 году был главой поселка Новодонецкое, где открыли уличную палатку - импровизированный участок, на котором проходил "референдум" о создании "ДНР". Однако доказательств его причастности к этому нет: на митингах он не выступал, никаких призывов не осуществлял. Сам же он заявлял, что никакого референдума не поддерживал.

Оппоненты Аксенова рассказывали, что он после "референдума" уехал в Крым, где якобы получил российское гражданство. Однако Служба безопасности Украины заявила, что не владеет информацией о наличии российского гражданства у Андрея Аксенова.