Греция подтвердила свои намерения открыть свои границы для украинцев. Таким образом она станет первой страной Евросоюза, куда смогут поехать жители Украины.

Об этом со ссылкой на министра туризма Греции Хариса Теохариса сообщает РИА Новости в пятницу, 16 апреля.

Страна разрешит въезд всем иностранцам при наличии одного из этих документов:

отрицательный результат ПЦР-теста не старше 72 часов;

тест на антитела, подтверждающий перенесённое заболевание;

сертификат о вакцинации.

По словам министра, в Греции разработали "пять линий обороны" на время пандемии.

Туристы должны предоставить справку о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест на коронавирус или справку о том, что человек переболел Covid-19 (тест на антитела). По прибытию в Грецию туристов выборочно будут тестировать на коронавирус, в зависимости от ситуации с заболеваемостью в той или иной стране. В Греции оборудованы специальные гостиницы для изоляции тех путешественников, у которых выявили симптомы или положительный ПЦР-тест. Пребывание там будет бесплатно. Необходимость соблюдать меры безопасности, в том числе и соблюдение обязательного масочного режима. В Греции создали "стены доверия и иммунитета" для туристов путем вакцинации персонала, который работает в сфере туризма. По словам министра, сейчас в стране пытаются привить всех работников этой сферы.

Напомним, о том, что Греция может открыться для туристов 14 мая стало известно в начале марта.

В начале апреля в этой стране ослабили ограничения. Греция открыла часть магазинов, но при этом местные жители должны заранее оформить свой визит онлайн.

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