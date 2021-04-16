Первая партия вакцин Pfizer наконец-то прибыла в Украину, хоть ждали ее с февраля. По итогу прибыло всего 117 тысяч доз, которых хватит на 58,5 тысяч желающих.

В Минздраве обещают распределить вакцину поровну на 24 области и Киев и уже завтра доставить на склады. С 18 апреля препаратом начнут прививать персонал и постояльцев в домах престарелых, сотрудников ГосЧС и пограничников. Обещают, что эти же люди получат право на вторую дозу вакцины спустя 25 дней.

Pfizer - это первая качественная вакцина, которая прибыла в Украину. Поэтому легко предположить, что желающих уколоться ею будет куда больше, чем индийскими или китайскими препаратами.

Особенно среди украинской элиты и приближенных к ней кругов.

Разбирались, как начнется вакцинация американской прививкой.

Что известно о поставках Pfizer в Украину

В пятницу, 16 апреля, в Украину доставили первые 117 тысяч доз вакцины от коронавируса компании Pfizer/BioNTech. Это не коммерческий контракт, а помощь в рамках программы COVAX, которая занимается распределением вакцин для бедных стран.

Дополнительно Украина получила подтверждение от COVAX о выделении почти миллиона доз "Пфайзера", которые обещают прислать траншами до конца июня.

По словам главы Минздрава Максима Степанова, вакцина прибыла в Киев из Бельгии. Проверять ее не будут, а сразу пустят в ход.

"Вакцина не будет проходить лабораторные проверки, так как поставляется через механизм Covax, она не будет нуждаться в проведения контроля", - сказал Степанов в эфире канала "Украина 24" в четверг вечером.

Разгрузка партии проходила в аэропорту "Киев" (бывшие Жуляны). И, хотя это уже третья вакцина, которая прибывает в страну, встречу именно этой устроили царскую.

117 тысяч доз - мизер для Украины - встречал главный санврач Виктор Ляшко с делегацией от представительства Евросоюза. А также с главой представительства ЮНИСЕФ в Украине Лоттой Сильвандер, местным эмиссаром ВОЗ Ярно Хабихтом и директором украинского филиала USAID Джеймсом Хоупом.

При этом Украина заказывала у Pfizer уже за деньги еще 10 миллионов доз. Но точных сроков поставки нет - поскольку соглашение Киев заключил рамочное - то есть в нем нет строгих обязательств сторон по количеству и датам.

Когда старт вакцинации и кто первый на очереди

В Минздраве обещают распределить вакцину на все области.

В субботу, 17 апреля, 29 500 доз разъедутся по областным складам - по 1 170 доз в каждую область и город Киев, а в воскресенье, 18 апреля, начнется вакцинация украинцев этим препаратом. Первые прививки сделают в домах престарелых, как это планировалось изначально.

Вакцинировать начнут с Киевской области 18 апреля, на следующий день колоть начнут в остальных регионах.

"В первую очередь вакцинируют персонал и жителей домов престарелых. Потом - работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и пограничников", говорится в сообщении Минздрава.

По словам Ляшко, препарат компании Пфайзер будет вводиться мобильными бригадами.

В контейнерах - специальные флаконы по 6 доз в каждом. "Вместе с вакциной поедет растворитель, шприц и коробка для утилизации шприца. Это комплексная поставка", - добавил главный санврач страны.

Также он уточнил, что 1 170 доз не будут сразу использоваться для первой прививки, они распределятся следующим образом: 50% пойдут на первые прививки, 50% - на повторные. Вторую прививку будут делать через 25 дней.

То есть за привитым человеком 18 апреля закрепляется право на получение второй дозы 14 мая. Что довольно разумно - в отличие от истории с вакциной "Ковишилд", которую начали колоть без расчета и потом, когда столкнулись с остановкой поставок, стали лихорадочно искать, где купить еще.

Успеть за пять суток

По словам замминистра здравоохранения Ляшко, Украина способна обеспечить холодовую цепь для хранения и транспортировки вакцины производства Pfizer-BioNTech.

"Благодаря партнерам у вакцины есть все необходимое оборудование, профессиональный подрядчик и достаточно обученный персонал, отвечающий за логистику этой вакцины", - рассказали в Минздраве сегодня.

Схема будет работать так. Частная логистическая компания "Фармасофт" каждую неделю (при необходимости - чаще) будет развозить вакцину с национального склада, где она будет храниться в специализированных морозильных камерах с соблюдением температурного режима от -60 ° C до -80 ° C.

Доставка будет идти на региональные склады в специальных контейнерах с сухим льдом, способным поддерживать сверхнизкие температуры.

На региональных складах вакцина будет сохраняться в тех же термоконтейнерах, которые будут регулярно пополнять сухим льдом. Там их разморозят до +2 °C ...+8 °C и выдадут мобильным бригадам, которые должны использовать их в течение 120 часов. То есть пяти суток.

Сколько хранится уже открытый флакон - в МОЗ не уточняют. Но по другим вакцинам видно, что счет идет на часы.

Интересно, что фирму для развозки вакцины по регионам выбирали на тендере, который объявил не Минздрав, а американское агентство USAID. Учитывая, что компания в итоге была выбрана украинская, факт весьма показательный: то есть западные партнеры, которые помогли добыть вакцину, не доверяют украинским чиновникам и даже логистическую компанию определяют за них.

"Уколют блатных"

Но самый главный вопрос по первой партии "Пфайзера" - начнут ли им массово колоть людей, приближенных ко власти. В ущерб, разумеется, остальным слоям населения.

Сейчас Минздрав позволяет вакцинировать публичных людей вне очереди. Под этот критерий подпадают любые чиновники, депутаты, атошники и активисты, известные бизнесмены, блогеры, журналисты, звезды шоу-бизнеса и даже духовные лица.

Об этом говорится в приказе МОЗ №443, который на данный момент действует. В нем говорится, что известных людей можно колоть - с целью утилизации доз, от которых отказались пациенты, входящие в группы риска.

Речь шла только о тех дозах, которые находятся в общих флаконах. "Пфайзер", кстати, поставляется именно в таких емкостях.

Интересно также, что в приказе Минздрава не предлагается по исчерпании групп риска колоть обычных людей, которые стоят в очереди через "Дию". А сразу разрешается переходить к вакцинации публичных персон.

Это весьма спорная норма, по которой известным людям отдается приоритет перед обычными. Без нее, конечно, вип-украинцы не смогли бы вообще вакцинироваться раньше простых людей.

Вводилось такое правило, чтобы популяризировать индийскую вакцину "Ковишилд", которой украинцы прививаться отказывались.

То есть идея была с одной стороны объяснимой. Но уже тогда всплыли злоупотребления: например, на Тернопольщине вип-персоны составили 20% от всех вакцинированных.

Но главное -с прибытием в Украину "Пфайзера" это правило никто не отменял. А следовательно американскую вакцину могут вполне законно пустить на вип-вакцинацию хоть целиком. Чего исключать нельзя, учитывая, что украинские элитарии еще недавно готовы были платить за укол Pfizer по три тысячи евро.

Учитывая столь высокий платежеспособный спрос, нужно готовиться к коррупционным скандалам вокруг Pfizer.

Чтобы снять недоверие в этом вопросе, Минзраву есть смысл для начала убрать публичных персон из списка на вакцинацию. Или хотя бы ограничить их круг какими-то ключевыми людьми - министрами, президентом, мэрами городов и т.д.

Но пока таких намерений не озвучивалось. Поэтому в Сети уже обсуждают, кому могут достаться первые дозы.

"В Украину прибыла вакцина Pfizer и ажиотаж, как будто коронавирус победили. Хотя там всего 117 тысяч доз – это на 58 тысяч человек. Уколют на камеры пару пенсионеров, блатных, кто поблатнее, и все. Это два–три дня вакцинации", - пишет журналист Вячеслав Чечило.

"Ну теперь наши чиновники и депутаты смогут себя хорошей вакциной вакцинировать, а не индийским дерьмом", - делиться подозрениями о целевом назначении вакцины пользователь Евгений Якунин.