На Пасху (в этом году 2 мая - Ред.) и майские праздники в Украине не планируют вводить дополнительные ограничения, в регионах будет действовать адаптивный карантин.

Об этом в ходе часа вопросов к правительству на заседании Рады в пятницу, 16 апреля, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По мнению главы Минздрава, адаптивный карантин является действенным, поэтому необходимости в новых ограничениях нет.

"Мы не говорили о новых ограничениях. Мы не планируем изменений в наш адаптивный карантин, где все четко изложено. Он работает. Мы это видим сейчас, как бы его безапелляционно не пытались критиковать. Но все мы увидели, что он является полностью действенным", - сказал Степанов.

Любопытно, что еще накануне вечером Максим Степанов говорил о предстоящих праздниках обратное: он анонсировал возможное введение "особого режима" из-за вероятного скопления людей.

Также министр во время выступления в Раде 16 апреля выразил надежду, что до праздников Киев может выйти из "красной" зоны.

Напомним, что жесткий карантин и транспортный локдаун в Киеве продлили до 30 апреля включительно.

Также мы писали о том, что "красная" зона карантина переместилась на восток Украины.