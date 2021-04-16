В пятницу, 16 апреля, во время "часа вопросов к правительству" министру здравоохранения Украины Максиму Степанову депутат от "Голоса" Ольга Стефанишина вручила похоронный букет гвоздик, перевязанных черной лентой.

Свой поступок депутат объяснила тем, что передать эти цветы ее попросили родственники умершего от COVID-19 человека, чьи похороны проходят прямо сейчас. Цветы она принесла к трибуне, потом гвоздики оттуда забрала депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова, которая сидела возле трибуны.

"Вы не способны обеспечить Украину жизненно важными вакцинами... Это вам, погребальные цветы, которые родственники человека, умершего в 68 лет, попросили передать вам. Чтобы вы знали, что за каждой смертью, по 500 в день, стоит человек, и конкретные трагедии и человеческие судьбы", - сказала Стефанишина.

В ответ Степанов сказал, что COVID-19 является тяжелой болезнью, которая приводит к летальным исходам и обвинил депутата в манипуляциях и пиаре на смерти людей.

"Не надо манипулировать и использовать смерти людей для своих манипуляций и своего дешевого пиара", - сказал министр.

Напомним, за прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 17 479 украинцев, умерли за 24 часа 438 больных.

Также мы писали, что Степанов рассказал о возможном особом режиме на Пасху и майские праздники.