Президент Украины Владимир Зеленский назвал противодействие строительству российского газопровода "Северный поток-2", который готов уже на 95% вопросом войны.

Об этом глава государства сказал в интервью газете Le Figaro, обнародованном на сайте Офиса президента утром в пятницу, 16 апреля.

"Это энергетическая война. Как и в любой войне, нельзя воевать, если нет единства. Кто-то точно проиграет. Если "Северный поток - 2" достроят - не только Украина проиграет. Это прецедент, это значит, что так нельзя. И это так же, как с нашими оккупированными территориями", - сказал президент, отвечая на вопрос как закончится "Северный поток - 2".

Зеленский добавил, что завершение строительства газопровода сейчас зависит лишь от двух факторов: позиции США и единой позиции стран Евросоюза.

"Я считаю, что санкционная политика США поможет Украине, и благодарен им за это. И тут у них открытая позиция. У европейских стран разная позиция. Россия пользуется этим", - сказал украинский лидер.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что "Северный поток - 2" является ловушкой для всей Европы. "Его нельзя допустить. Дальнейшее ужесточение санкций против этого проекта - это гарантия энергетической безопасности Европы", - говорил он.

Между тем, в России заявили, что собираются завершить строительство "Северного потока-2" этим летом.

Также мы рассказывали, что в Германии не собираются останавливать строительство "Северного потока-2" из-за войск РФ возле Украины.