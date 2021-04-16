По состоянию на утро пятницы, 16 апреля, число летальных случаев коронавируса в мире достигло 2 986 608. Всего Covid-19 заболел уже 138 890 681 человек.

Об этом свидетельствуют данные Worldometers.

На сегодня среди 138 890 681 пациента с коронавирусом от Covid-19 выздоровели более 118,8 млн человек.

В число стран с 10 миллионами и более заражений входят США, Индия и Бразилия. Украина в мировом антирейтинге находится на 16-м месте.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 31 495 164 инфицированных Covid-19, зафиксировано 565 289 летальных исхода, излечились более 24,7 млн человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев Covis-19 с начала пандемии составило 14 291 917, число скончавшихся - 174 308, поправились более 12,5 млн человек.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 13 746 681 заболевших, из них умерли 365 444 человека, вылечились более 12 млн.

Коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро пятницы 384,9. В США на 1 млн жителей скончались 1 741 человек, Индии - 125, Бразилии - 1 712.

Напомним, за прошлые сутки коронавирус подтвердился у 17 479 украинцев. Общее число заболевших с начала эпидемии в стране на сегодняшний день достигло отметки уже в 1 921 244.

Также мы писали о том, что Киев предложил провести испытания израильской вакцины от коронавируса на украинцах.