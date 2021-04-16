В скандальной истории с отсечением многих украинцев от субсидий, о которой "Страна" уже писала, всплывают новые подробности.

Напомним: 14 апреля Кабмин тайно принял постановление, которым существенно ужесточил требования к претендентам на субсидии.

В частности, в оценке имущественного состоянию будут учитывать депозиты, алименты, наличие ценных бумаг и даже "виртуальные активы", то есть, криптовалюту. Также правительство, не дожидаясь окончания карантина и как раз на пике волны коронавируса решило снизить социальные нормы по потребления коммунальных услуг (в прошлом году они были повышены на 50% на время действия карантина).

Еще одно нововведение от Кабмина - ликвидация местных комиссий, которые принимают решения по субсидиантам, не проходящим по критериям, но нуждающимся в помощи от государства. И нередко входят и положения и дают людям субсидии.

Но это далеко не все сюрпризы.

Минфин настаивает, чтобы украинцы заново подавались на субсидии и мае-июне, - рассказал нам исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан. И, соответственно, решения тоже будут новые, то есть, даже те, кто сейчас получают субсидию, могут ее лишиться, если всплывут "дополнительные факторы", к примеру, наличие банковского депозита.

По словам Слобожана, тема с переоформлением субсидий стала предметом спора на заседании правительственного комитета 14 апреля.

Ассоциация городов выступила против этой инициативы Минфина. "По нашим подсчетам, в территориальные органы соцзащиты переоформлять субсидию придет порядка 3 млн граждан. И это в разгар эпидемии. Вы представляете себе эти очереди под кабинетами? Мы настаиваем, чтобы Минфин рассмотрел возможность автоматического назначения субсидий тем, кто их уже получает. Но учтет ли это финансовое ведомство пока не знаем", — говорит Слобожан.

Понятно, что в теории можно подать документы н субсидию онлайн. Но большинство пенсионеров все равно пойдет оформляться "вживую", - говорят эксперты.

Впрочем, как стало известно "Стране" из своих источников, близких к Кабмину, на самом деле требование о переоформлении субсидий появилось не просто так.

"В Минфине рассчитывают, что от 300 до 600 тысяч претендентов на субсидии "сойдут с дистанции" - побоятся сидеть по очередям в разгар коронавируса или просто "не дойдут", не успеют подать документы, так как времени мало. Это позволит даже без учета зачистки по новым требованиям снять субсидию с 10-20% получателей. На самом деле планка стоит в 20%. Если не успеет податься меньше, до нужного показателя "добьют" за счет лишения субсидий по новым критериям. Сократить расходы на субсидии на 20% нужно не просто, чтобы сэкономить. Таким образом Минфин готовит цифру для бюджета-2022. То есть, в бюджет на следующий год планируется заложить финансирование субсидий на 20% ниже, чем в этом. А в качестве аргумента подадут фактические расходы в 2021 году, дескать, этой суммы как раз хватает", — говорит наш источник.

То есть, получается, что можно остаться без субсидии фактически на ровном месте, даже если вы проходите по всем критериям.

По словам члена исполкома Броварского горсовета Алексея Дорошенко, по субсидиям не только максимально закручивают гайки, но и переводят все в исключительно формальное русло.

"Прекращается деятельность местных комиссий, которые принимают решения по субсидиям в спорных случаях. На примере Броваров скажу, что каждую неделю исполком рассматривал результаты работы такой комиссии и обращался в органы социальной защиты за выделением 10-20 субсидий. Решали спорные вопросы. К примеру, если в квартире прописан человек с высокой зарплатой, но он там не жил, местная комиссия это устанавливала и назначала субсидию. Сейчас такой возможности уже не будет, то есть, автоматически отсекаются от субсидий многие граждане, скажем, у кого площадь жилья больше положенной, есть какое-то ценное имущество. Но при этом такие люди могут не иметь средств на оплату коммуналки. Им что - все распродать, чтобы оплатить счета за коммуналку", — удивляется Дорошенко.