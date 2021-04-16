В министерстве иностранных дел Китая не поддержали новые санкции США в отношении России, в ведомстве считают, что против таких мер выступает все мировое сообщество.

Об этом официальный представитель дипведомства Чжао Лицзянь сказал в ходе брифинга, пишет ТАСС.

"Новые санкции США против России — однобокие меры гегемона, против которых выступает все мировое сообщество", - сказал Лицзянь.

Согласно его мнению, оба государства являются постоянными членами Совета Безопасности ООН, которые оказывают большое влияние на международной арене. Дипломат выразил надежду, что "Москва и Вашингтон устранят взаимные противоречия путем переговоров, за счет диалога".

Напомним, 15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций против России. В список попали как физические лица, так и организации.

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