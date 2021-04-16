В воскресенье, 18 апреля, начнутся первые прививки вакциной от коронавируса компании Pfizer, которая уже прибыла в Украину. Первым делом вакцинация будет проводиться в домах престарелых.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире украинских телеканалов.

"Завтра, 17 числа, 29500 доз разъедутся по областным складам. И уже 18 апреля начнутся первые прививки. Первые прививки начнутся в домах престарелых, ведь именно для них были распланированы эти вакцины", - сказал он.

Ляшко добавил, что препарат компании Пфайзер будет использоваться мобильными бригадами. Храниться вакцина будет в специальных контейнерах с сухим льдом, уточнив, что в них сохраняется температура -80 на протяжении месяца.

"29 500 доз будут развезены по 1170 доз в каждую область. Потому что такими контейнерами выпускает вакцину производитель. В одном флаконе шесть доз. Вместе с вакциной поедет растворитель, шприц и коробка для утилизации шприца. Это комплексная поставка", - добавил главный санврач страны.

Также он уточнил, что 117 тысяч доз не будут сразу использованы для первой прививки, а рапределятся следующим образом: 50% для первой прививки, 50% для повторной прививки, которую будут делать через 25 дней.

"Сегодняшняя поставка - существенный вклад в наше исполнение указа президента вакцинировать до конца года 70% взрослого населения Украины. План амбициозный, вызов серьезный, но медсистема готова к его исполнению", - подытожил Ляшко.

Напомним, на сегодняшний день в Украине используют индийскую вакцину от коронавируса Covieshield (AstraZeneca) и CoronaVac, в ближайшее время ожидается препарат южнокорейского производителя SK Bioscience. К этому списку добавилась и вакцина от Pfizer. Мы публиковали состав вакцин от коронавируса, которыми прививают и будут прививать украинцев.