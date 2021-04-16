В городе Моршин Львовской области сегодня, 16 апреля, стартует экспериментальный для Украины проект вакцинации. Там хотят сделать прививки большей части населения, чтобы добиться создания 70% иммунной прослойки.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации.

В Моршине проживает 4 239 человек. Проектом предусмотрена внеочередная вакцинация большинства населения, что позволит создать максимально безопасные условия и возможность пребывания в городе людей, которые приезжают для восстановления здоровья. Поэтому в первой партии вакцины "CoronaVac", которая поступила во Львовскую область, 2 400 доз из 11 240 выделены для вакцинации жителей Моршина.

Проект продлится 2 недели. Принять участие в нем могут взрослые в возрасте от 18 лет.

"По указанию Минздрава в областных государственных администрациях активно разрабатывается алгоритм действий и программы постковидной реабилитации пациентов. Моршин является крупнейшим курортным городом в нашей области, который имеет возможности для организации отдыха и реабилитации большого количества людей", - сказал директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис.

Напомним, сегодня в Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer.

Также мы писали о том, что после массовой вакцинации от коронавируса в Израиле отменили обязательное ношение масок.