В пятницу, 16 апреля, в Украину прибыли первые 117 тысяч доз вакцины от коронавируса компании Pfizer в рамках программы COVAX. Сейчас происходит разгрузка партии в аэропорту Киев.

Об этом сообщили в прямом эфире телеканала Украина 24.

Напомним, Степанов анонсировал прилет в Украину первых вакцин Pfizer на 16 апреля в рамках этой программы.

COVAX - это глобальная инициатива по взаимодействию с производителями вакцин в целях предоставления странам мира равноправного доступа к безопасным и эффективным вакцинам после их лицензирования и регистрации. В программе участвуют 172 страны.

Между тем, Министерство здравоохранения заключило рамочный договор с компанией Pfizer о поставках в Украину десяти миллионов доз вакцин. Они должны приехать в нашу страну в мае-июне.