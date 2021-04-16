"Укрзализныця" провела служебное расследование аварии, в которую в конце марта попал поезд "Интерсити", следовавший из Киева в Запорожье. Тогда шесть вагонов состава сошли с рельсов, причиной в компании назвали грубые нарушения в содержании верхнего строения пути.

Об это сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Из-за служебной халатности компания увольняет 6 работников руководящего состава Приднепровской железной дороги: первого заместителя начальника и главного инженера структурного подразделения "Служба пути", начальника и заместителя начальника структурного подразделения "Запорожская дистанция пути", мастера, который исполнял обязанности главного инженера дистанции пути, старшего мастера, бригадира структурного подразделения "Запорожская дистанция пути".

Предпосылкой аварии в "Укрзализныце" посчитали несоблюдение требований нормативных документов, инструкций в части безопасной организации выполнения работ по обслуживанию, содержанию в исправном состоянии вверенных объектов инфраструктуры; неприятие запретительных мер в случае невозможности выполнения необходимого объема ремонтных работ.

Напомним, "Страна" писала о том, как 29 марта возле Запорожья с рельсов сошел поезд "Интерсити", внутри была почти сотня пассажиров.

Также мы сообщали, что предварительной причиной аварии называли проблему с путями.