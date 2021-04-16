В "представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня" ("СЦКК ДНР") обвинили украинскую сторону в обстрелах окраины Донецка из крупнокалиберных минометов.

В то же время, украинский штаб Операции объединенных сил заявил, что вторые подряд сутки прошли без потерь.

По данным, "СЦКК ДНР" удар был нанесен утром в пятницу, 16 апреля.

"На территорию города упали два снаряда, выпущенные из 120-миллиметрового миномета. По предварительным данным, жертв или пострадавших в результате атаки нет", - говорится в сообщении.

Так называемые "представители Луганской народной республики" также сообщило о нарушении режима прекращения огня со стороны Вооруженных сил Украины. По их данным, обстрелам из гранатометов подверглись населенные пункты Калиново и Золотое

В то же время украинский штаб Операции объединенных сил заявил, что вторые подряд сутки прошли без потерь. Также ООС не зафиксировал 16 апреля обстрелов со стороны противника.

При этом командование сообщило о трех случаях нарушения режима прекращения огня, в том числе "дистанционным минированием с использованием беспилотного летательного аппарата".

Напомним, вчера сообщалось, что в Покровске, Донецкой области, во дворе жилого дома во время сжигания листвы произошел взрыв. В результате пострадал подросток.

Также сообщали, что вчера в Донецке в результате обстрела погиб мужчина.

Между тем, ОБСЕ фиксирует трехкратный рост числа обстрелов на Донбассе.