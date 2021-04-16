Президент Украины Владимир Зеленский считает, что возобновление переговоров в "нормандском формате" во многом зависит от позиции французского лидера Эммануэля Макрона.

Об этом глава государства заявил в интервью газете Le Figaro, обнародованном пресс-службой Офиса президента утром в пятницу, 16 апреля.

Отвечая на вопрос, мертв ли "нормандский формат", Зеленский выразил уверенность, что именно Макрон может сделать ему "искусственное дыхание".

"Мне кажется, что "нормандский формат" был в коме, потом мы смогли встретиться в конце 2019 года. И действительно я увидел, что у этого формата, если продолжать аллегорию, бьется сердце, появился пульс. Но сейчас мы видим, что со здоровьем формата есть проблемы из-за того, что один орган не хочет работать", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос, мертв ли "нормандский формат".

Он считает, что в этом вопросе нужна поддержка французского президента, тогда, "будем верить, появится желание у России".

"Потому что сейчас, что бы там ни говорили Россия или ее представители в Трехсторонней контактной группе в Минске, я точно знаю, что они все блокируют", - добавил Зеленский.

Напомним, сегодня в Елисейском дворце пройдет встреча президентов Украины и Франции в формате рабочего обеда. Лидеры стран обсудят "наращивание российской военной мощи вблизи восточной границы Украины и статус реформ в Украине".

Также к переговорам по видеосвязи подключится и канцлер Германии Ангела Меркель. Таким образом в мероприятии будут участвовать трое из четырех лидеров Нормандского формата.