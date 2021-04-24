Уже завтра - 25 апреля - наступит Вербное воскресенье. Праздник отмечают за неделю до Пасхи. В это время в домах православных ставят веточки освященной вербы. Их хранят целый год. Ними украшают иконы в доме.

Верба напоминает, как две тысячи лет назад в Иерусалиме с зелеными ветвями встречали Иисуса Христа, видя в нем спасителя.

В условиях карантина не у всех получится посетить службу в храме и освятить вербу, но церковь дала свои рекомендации, что делать.

Как освятить вербу дома

В этом году Церковь предлагает, как и год назад, ограничиться просмотром онлайн-трансляции праздничного богослужения и домашней молитвой. А веточки вербы самостоятельно окропить святой водой, прочитав или пропев над ними тропарь праздника.

Вербу готовят в Лазареву субботу, 24 апреля. Веточки лучше срезать с молодых деревьев. Нельзя ломать ветки с деревьев, которые склоняются к воде или растут возле кладбищ.

Обряд освящения можно проводить вечером 24 апреля или в Вербное воскресенье, 25 апреля, рано утром.

Для этого нужно произнести следующие слова молитвы: "Освящаются вербы сии Благодатию Всесвятаго Духа и окроплением воды сия священныя, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь!"

Вербу обрызгивают святой водой из церкви и она считается освященной, приносящей добро и здоровье.

Молитва в Вербное воскресенье считается чудотворной. Ее также читают перед освящением вербы.

Также в праздник рекомендуется прочитать Молитву Входу Господню в Иерусалим:

Почему вербу считают оберегом

В народе "котики" считаются оберегом от болезней и сглаза, пожаров, наводнений и прочих бед. Люди верят, что пушистые почки исцеляют болезни, лечат от бесплодия и укрепляют иммунитет. Робкие люди часто берут вербу с собой для решимости, ее размещают у изголовья кровати и даже едят почки перед поездкой, чтобы дорога сложилась удачно.

Обычно вербу хранят без воды. Ее оставляют за иконой, ставят как сухоцвет в пустую вазу и просто закрепляют на стене.

Можно ли праздновать без вербы

Даже в этот праздник у вас не окажется вербы, не расстраивайтесь. Ведь главное не обереги или материальные атрибуты, а вера в душе и помощь ближним. Пасха ведь и без вербовых ветвей наступит, и главное не то, будут ли дома крашанки, куличи и освященная верба, а насколько чистой и открытой будет ваша душа.