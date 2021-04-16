Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс и аннексированный Крым со временем станут "мертвыми территориями", куда не приедут даже туристы. Он заявил, что это будет хуже, чем Чернобыль.

Об этом глава государства сказал в интервью газете Le Figaro, обнародованном на сайте Офиса президента утром в пятницу, 16 апреля.

Зеленский считает, что Донбасс и Крым "не будут счастливы без Украины".

"Мы это видим по тем территориям, где есть оккупация - в Абхазии, Приднестровье и тому подобное. Я не видел там какого-то научного прорыва, крутых предприятий, небоскребов Гонконга. Я не видел там жизнь. Поэтому я не вижу там счастья. А когда люди несчастны, они едут с той территории. Итак, это будет "мертвая" территория. Это будет хуже, чем Чернобыль. Потому что даже в Чернобыль приезжают туристы. А это будут просто "мертвые" регионы, к сожалению", - сказал он.

Ранее мы рассказывали, что в ОБСЕ заявили о резком увеличении количества нарушений режима прекращения огня на Донбассе, которое фиксируется в течение двух последних недель.

Также сообщали, что в Путина назвали условие прекращения эскалации конфликта на Донбассе.