Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы, чтобы его отношения с президентом Франции Эммануэлем Макроном были лучше, чем отношения Макрона с другими лидерами, в частности, с Владимиром Путиным.

Об этом он заявил в интервью газете Le Figaro, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Будем откровенны. Я очень хотел бы, чтобы мои отношения с президентом Макроном, а значит, отношения Украины и Франции, были еще лучше, чем отношения в Эммануэля Макрона с другими лидерами, например с президентом России. Особенно сейчас, когда нам очень нужна поддержка Европы. Когда мы очень пострадали от агрессии России", - сказал Зеленский.

Напомним, встреча президента Украины Владимира Зеленского с французским коллегой Эммануэлем Макроном состоится 16 апреля в Елисейском дворце.

Также мы писали о том, что перед встречей Зеленского и Макрона в МИД Франции назвали несерьезной перспективу вступления Украины в ЕС.