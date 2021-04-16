Вчера, 15 апреля, Джо Байден выступил с примирительной речью в адрес России.

Интересно, что в тот же день он ввел против Москвы новые санкции. Но в своем выступлении попытался сгладить негативный эффект и дал понять, что дальше нужно снимать напряженность и сотрудничать с "великой державой".

Украину в речи упомянули только раз - но было понятно, что вопрос деэскалации, к которой призвал Байден, касается именно нашей страны.

Проанализировали речь президента США.

О чем говорил Байден

Начал американский президент с комплиментов России и Путину. Тем самым задавая тон и остальной речи.

Он сказал, что разговор с президентом России "был откровенным и уважительным". И назвал РФ "великой державой".

"Две великие державы, несущие значительную ответственность за глобальную стабильность... Россия и американцы - люди гордые и патриотичные. И я верю, что российский народ, как и американский народ, вносит свой вклад в мирное и безопасное будущее нашего мира", - заявил Байден.

Затем несколько минут президент США объяснял, почему ввел новые санкции против России. И звучали эти слова как оправдание.

Американский лидер всячески давал понять, что нынешнее ужесточение санкционного режима - "это другое", и никак с эскалацией вокруг Украины не связано. Байден сказал, что подобную реакцию США он уже проговаривал с Путиным во время первого их разговора.

"Я недвусмысленно заявлял, что, если меня изберут президентом, я отреагирую на любую попытку повлиять на наши выборы", - напомнил президент США. И сказал, что имел об этом разговор с Путиным еще в январе.

Также Байден говорит, что предупреждал о данных санкциях Путина и во вторник, когда сам позвонил в Кремль.

"Когда мы снова разговаривали на этой неделе, я сказал ему, что в ближайшее время мы будем реагировать соразмерно. Потому что мы пришли к выводу, что они вмешивались в выборы", - сказал хозяин Белого дома.

Отметим, что раньше американские президенты не объясняли так детально, почему ввели новые санкции против России. Часто это не удостаивалось даже отдельных подходов к прессе.

Тем более, что в США уже давно объяснили, за что эти санкции вводятся. И журналисты, которым адресовался Байден, конечно, знают их содержание.

То есть у столь пространных объяснений мог быть только один адресат - лично Путин. Президент США пояснил именно ему, что санкции он вводил по вопросам, которые вообще не касаются нынешней повестки. И вообще это мягкие санкции.

"Я четко дал понять президенту Путину, что мы могли бы пойти дальше, но я решил не делать этого", - заключил Байден. И перешел к тому, что с Россией надо сотрудничать.

"На протяжении всей долгой истории нашей конкуренции обе страны находили способы управлять напряженностью и не допускать ее выхода из-под контроля", - сказал Байден и напомнил о недавнем перезаключении договора СНВ-2.

Далее президент США заговорил о необходимости личного общения с Путиным

"Я предложил встретиться лично этим летом в Европе для решения проблем, стоящих перед нашими странами. Наши команды сейчас обсуждают такую ​​возможность. И после этого саммита - если он состоится, а я верю, что он состоится, - Соединенные Штаты и Россия могли бы начать диалог о стратегической стабильности, чтобы продолжить сотрудничество в области контроля над вооружениями и безопасности.

Мы можем решать важнейшие глобальные проблемы, которые требуют совместной работы России и Соединенных Штатов, включая сдерживание ядерных угроз со стороны Ирана и Северной Кореи, прекращение пандемии в глобальном масштабе и преодоление экзистенциального кризиса изменения климата", - сказал Байден.

Правда, после этого президент США сделал оговорку - что Россия не должна угрожать союзникам Америки в Европе, а также Украине. Это, кстати, был единственный отрывок, где наша страна вообще упоминалась.

В нем Байден неожиданно назвал Путина "Клютиным", что зафиксировано даже в стенограмме Белого дома. Правда, потом поправился. В Украине по этому поводу уже начали шутить, что это сокращенное от "клятый Путин".

"Я также ясно дал понять президенту Клютину, что Соединенные Штатынепоколебимы в нашей поддержке наших союзников и партнеров в Европе. В этом ключе я выразил обеспокоенность наращиванием российской военной мощи на границе и в оккупированном Крыму. Я подтвердил поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины. И я настоятельно призывал его воздерживаться от любых военных действий", - рассказал Байден.

Вывод из этой ситуации - то есть в первую очередь из ситуации с Украиной - президент США делает весьма примирительный: "Пришло время ослабить эскалацию".

"Путь вперед лежит через вдумчивый диалог и дипломатический процесс. США готовы и дальше конструктивно продвигать этот процесс. Суть в следующем: там, где в интересах Соединенных Штатов работать с Россией, мы должны и будем это делать. Если Россия пытается нарушить интересы США, мы ответим. И мы всегда будем защищать нашу страну, наши институты, наших людей и наших союзников", - заключил хозяин Белого дома.

После речи журналисты успели задать ему несколько вопросов. Один из них касался Северного потока-2 - темы, которую Байден в своем обращении обошел. Президент сказал, что всегда был против этого газопровода, но вопрос по нему еще в стадии обсуждения. То есть, санкции еще может быть и не введут.

"Северный поток - 2" - сложная проблема, с которой сталкиваются наши союзники в Европе. Я давно был против "Северного потока-2" , с самого начала, когда я был еще - когда еще не был президентом и до того, как я покинул пост вице-президента. Но это все еще актуальная проблема", - туманно ответил Байден и разу после этого ушел.

Что означает эта речь?

Итак, как видим, Байден предлагает Путину перешагнуть через вчерашние санкции (они были за прошлые дела) и начать отношения с чистого листа.

То, что Байден довольно обтекаемо сказал по поводу Северного потока-2 показывает, что, как минимум, по этому моменту (а возможно и не только по этому, а, например, и по воде в Крым) он компромиссы допускает.

Другое дело, что у Путина может не быть вообще доверия ко всем этим намекам.

Во-первых, пусть оправдания за санкции и прозвучали, но факт их введения сразу после звонка Путину показывает, что американцы обостряют отношения сразу после попыток их наладить. И это при том, что в Кремле сразу предупреждали: будут новые санкции - не будет встречи.

В то же время Байден, как видим, надеется, что она состоится. И говорит, что о санкциях предупреждал Путина дважды по телефону.

Кстати, это предупреждение проливает свет на то, почему сразу после разговора в Кремль вызвали посла США Салливана и потребовали новых санкций не вводить. То есть речь шла, видимо, именно о тех, которые американцы утвердили вчера.

И тем не менее их демонстративно ввели. Как это можно объяснить?

Как попытку Байдена убрать осадок от своего "униженного" звонка в Кремль - как внутри страны, так и для западных союзников. Как попытку усилить переговорную позицию, показав, что тон в диалоге задает Вашингтон, а не Москва.

Вторая причина, почему речь в глазах Путина может не сработать - пока ничего не указывает на то, что США готовы идти на стратегические компромиссы по Украине. Таким, как фиксация нейтрального/внеблокового статуса и реализация политической части Минских соглашений по Донбассу. Да и по "Северному потоку-2" пока нет никакой определенности - будут ли по нему санкции или нет.

Но главный посыл речи в том, что нужна деэскалация.

Как мы помним, после слов Байдена о "Путине-убийце" обстановка на Донбассе резко накалилась (в том числе ужесточились военные настроения и в Киеве, где этот сигнал восприняли вполне однозначно).

Пойдет ли обратный процесс после заявлений, что Россия - великая держава, русские - патриоты и вообще нужен мир - увидим в ближайшее время.

Многое зависит от того - начнется ли подготовка к саммиту США и РФ (что укажет на готовность сторон к принципиальным договоренностям), либо же никаких подвижек по этой теме не будет.