В Великобритании у 61-летнего онкобольного мужчины исчезли почти все симптомы рака, после того как он переболел Covid-19. Врачи подозревают, что коронавирус мог способствовать исцелению, уничтожив раковые клетки. В то же время эксперты говорят, что такой случай - большая редкость.

Исследователи пояснили, что пациент (диагноз рак крови Ходжкина, это опухолевое заболевание лимфатической системы - Ред.) перед курсом химиотерапии заразился коронавирусом, и раковые клетки почти полностью исчезли. Врачи подозревают, что причиной ремиссии мог быть коронавирус.

Об этом пишет журнал Focus.

"Мы считаем, что Covid-19 вызвал противоопухолевый иммунный ответ", - рассказала врач Королевской больницы Корнуолла Сара Чаллонер.

В частности, эксперты предполагают, что в организме мужчины было большое количество Т-клеток. Это белые кровяные тельца, которые способны напрямую уничтожать инфицированные вирусом клетки.

Профессор Михаэль фон Бергвельт, онколог и инфекционист, также рассказал об этом случае.

"В очень редких случаях наблюдается феномен, при котором общая инфекция может помочь при раковых заболеваниях. Впервые это было описано в 1893 году", - заявил он.

Эксперт считает ремиссию рака благодаря коронавирусу абсолютной редкостью. Кроме того, по его словам, следует учитывать так называемые "спонтанные ремиссии". Потому что в некоторых случаях раковые клетки исчезают и без медицинского вмешательства.

"Безусловно, будут единичные случаи пациентов, у которых рак исчезнет после заражения коронавирусом. Однако очень сомнительно, что эти случаи обусловлены конкретно этой вирусной инфекцией", - считает медик.

И ни в коем случае не рекомендует сознательно заражаться коронавирусом в надежде, что он убьет раковые клетки, так как Covid-19 может быть причиной рака.

"У нас также много пациентов, у которых рак развивается из-за инфекции", - добавил Михаэль фон Бергвельт.

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