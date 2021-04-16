"Тело в порядке, но нужен галстук". Канадский политик на онлайн-саммите показался голым. Фото
Канадский политик, член Либеральной партии, представитель от Квебека (муниципалитет Понтиак - Ред.) Уильям Амос во время рабочей аудиоконференции в приложении Zoom случайно включил камеру и предстал перед коллегами без одежды.
Соответствующий кадр появился в Twitter.
"Это была досадная ошибка. Мое видео было случайно включено, когда я переодевался после пробежки... Я искренне прошу прощения перед своими коллегами в Палате общин за это непреднамеренное отвлечение внимания", - прокомментировал ситуацию Уильям Амос.
Он добавил, что "смущен" инцидентом, и пообещал, что такое "больше не повторится".
На скриншоте депутат был запечатлен без одежды, когда он стоял возле стола между флагами Квебека и Канады.
Одна из представителей партии "Блок Квебека" в парламенте Клод Де Бельфей после совещания отметила, что, возможно, "необходимо напомнить членам партии, особенно мужчинам, что галстук и пиджак являются обязательными".
"Мы увидели, что коллега находится в отличной физической форме, но я думаю, что следует напомнить о необходимости быть осторожными и контролировать камеру", - рассказала депутат журналистам.
Ранее мы сообщали, как в Испании секретарь местной Социалистической партии рабочих Бернардо Бустильо был вынужден подать в отставку после того, как он случайно принял душ со включенной камерой во время онлайн-встречи с коллегами и журналистами.
Также рассказывали, как депутат из Литвы во время онлайн-встречи случайно показал голого мужчину у себя за спиной.