По состоянию на утро пятницы, 16 апреля, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 17 479 человек.

Напомним, что 15 апреля, в стране было выявлено 16 427 новых случаев заражения. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных заболевших выросло на 1 052 человека. Умерло за сутки 438 больных.

О новых жертвах Covid-19 сообщает глава Минздрава Максим Степанов в сети.

Общее число заболевших с начала эпидемии в стране на сегодняшний день достигло отметки уже в 1 921 244 человека. Выздоровели за последние сутки 12 054 человека (с начала эпидемии - 1 465 820 человек - Ред.).

Среди новых зараженных 709 детей и 378 медработников.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Харьковской области (1 377 человек), Львовской области (1 365), Одесской области (1 315) и Днепропетровской области (1 332).

В Киеве за сутки выявлено 1 609 новых случаев.

Ранее мы рассказывали, что Степанов рассказал о возможном особом режиме на Пасху и майские праздники.