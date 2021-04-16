Вчера, 15 апреля, президент США Джозеф Байден выступил с большой программной речью, посвященной проблемам взаимоотношений с Россией и санкционной политике.

Однако и в этот раз не обошлось без досадных конфузов. Об этом передает Телеграм-канал РИА Новости.

Джозеф Байден в своей речи о России допустил пару неловких оговорок. Сначала он перепутал эскалацию и вакцинацию и сказал, что: "США не хотят запускать цикл вакци... эскалации в конфликте с Россией".

А потом глава Белого дома заговорился и неправильно произнес фамилию российского президента, сказав что-то вроде "президент Клутин". Правда, стоит отдать Байдену должное - он тут же поправил сам себя.

Напомним,"Страна" приводила полный текст речи Байдена на русском языке. Прочесть ее можно здесь.