В эту субботу, 17 апреля, в Британии пройдут похороны принца Филиппа. Букингемский дворец озвучил протокол траурной церемонии и список приглашенных на торжественную траурную службу, в которую из-за эпидемии коронавируса вошли всего 30 человек (из-за этих мер церемонию прощания пропустит даже премьер Джонсон - Ред).

Об этом передает пресс-служба Букингемского дворца.

Итак, в субботу в 14:40 (16:40 по Киеву - Ред.) гроб с телом принца Филиппа будет вынесен из часовни Виндзорского замка. Процессия во главе с оркестром Гвардейского гренадерского полка, полковником которого был принц Филипп в течение 42 лет, направится в сторону часовни Святого Георгия. За гробом пройдут все четверо детей герцога - принцы Чарльз, Эндрю, Эдуард и принцесса Анна, а также его внуки принцы Уильям и Гарри. Похороны пройдут на территории Виндзорского замка.

Помимо королевы Елизаветы II, детей и внуков церемонию посетят племянники королевы, а также родственники принца Филиппа, в том числе наследный принц Баденский Бернхард и Филипп Гогенлоэ-Лангенбургский и другие высокородные особы.

По окончании службы гроб с телом герцога Эдинбургского опустят в королевский склеп. Архиепископ Кентерберийский произнесет благословение, и хор споет Национальный гимн. Похороны будут транслироваться в прямом эфире по телевидению и радио.

Напомним, принц Филипп родился в 1921 году на острове Корфу, принадлежал царствовавшей в Греции династии Глюксбургов. Он служил на флоте и участвовал во Второй мировой войне. Принц Филипп умер в возрасте 99 лет в Виндзоре. Герцог Эдинбургский не дожил двух месяцев до своего юбилейного дня рождения - 10 июня.

Ранее "Страна" сообщала, как принц Филипп с киевским руководством общался.