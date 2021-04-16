В четверг, 15 апреля, состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. На нем были введены санкции против двенадцати человек, которых обвинили в контрабанде.

"Страна" уже публиковала полный список этих людей.

Теперь же мы его детально проанализировали.

Сеяр Куршутов. Киевский бизнесмен, который раньше жил в Крыму. В разоблачительных статьях, которые можно найти в сети, его называли правой рукой депутата от БПП Александра Грановского по его "Контрабандному офису" во времена Порошенко.

В комментарии "Стране" Куршутов отрицает свою связь с контрабандой.

"Да, у меня было влияние на таможенный рынок. Масштаб моего влияния достоверно известен тем, кто бы хотел в этом разобраться. У меня был логистический бизнес, но пару лет назад я его продал. Я, конечно, не "стерилен", но скажу точно, что не сидел ни на каких контрабандных схемах. С Грановским я хорошо знаком, в своё время мы с ним часто общались. Он был народным депутатом, а я был советником президента Асоциация налогоплательщиков Украины. Мы обсуждали различные вопросы, в том числе, и фискальные", - заявил Куршутов.

Александр Черепинский. Харьковский бизнесмен. В сети о нем немало компромата и его также как и Куршутова связывают с контрабандными схемами Грановского во времена Порошенко.

Эдуард Кукоба. Украинский бизнесмен родом с Закарпатья. В реестрах значится как управляющий ряда компаний. Имеет тесные связи с семьей Василия Петевки, экс-нардепа из "группы Балоги". В декларации Петевки указывалось, что Кукоба купил у его сына имущества на два с половиной миллиона гривен. Также с членами семьи Петевки у Кукобы совместные компании.

Есть связи и непосредственно с Балогами. Сыну Виктора Балоги Кукоба в 2016 году продал дом.

Олег Доронин. По данным журналиста Евгения Плинского, этот человек управляет группой компаний по оформлению таможенных грузов в Одессе и Киеве, которые курируются отделом "К" СБУ. Группа носит неформальное прозвище "Борода".

Тигран Мелконян. Одесский предприниматель, чью компания "Скайлайн" в 2017 году СМИ обвиняли в работе на депутатов БПП Кононенко-Грановского. Якобы решением прокуратуры фирма получила на хранение партию изъятых контрабандных сигарет. НАБУ тогда заподозрила, что фирма и ее кураторы намерены реализовать продукцию, но по бумагам - утилизировать ее. Чем это дело закончилось - неизвестно.

Владимир Полуситок. Львовский таможенник, главный инспектор отдела таможенного оформления №1. Уволился с 2020 года. Местные СМИ называли Полуситка одним из "королей" галичанской таможни.

Денис Аминев. Одесский бизнесмен, бывший сотрудник местной таможни. В 2018 году задерживался за исчезновение контейнеров нерастаможенным грузом, но потом вышел под залог.

Сергей Сердюк. Еще один одессит, считается соратником Аминева. Его также считали причастным к делу о пропаже тех самых 37 контейнеров. До 2020 года Сердюк работал прокурором в ГПУ.

Михаил Грибанов. Бывший начальник Одесской таможни, назначенный туда в марте 2020 года при Зеленском и уже в мае - снятый с должности.

Накануне СБУ проводила спецоперацию на таможне, где, как заявлялось, организовали систему взяток за отсутствие досмотра грузов. Деньги поступали в том числе руководству Одесской таможни.

На Грибанова тогда даже надели наручники, но его по итогу не задерживали. Сейчас он пытается восстановиться в должности через суд.

Андрей Попов. В СМИ такой человек мелькал как руководитель одной из одесских стивидорных компаний по перевалке нефтепродуктов. В 2015 году ее обыскивала СБУ по подозрению в финансировании "ДНР" и "ЛНР". На терминале, куда зашли силовики, обслуживались компании ВОГ и SOCAR.

Олег Богданов. При Порошенко работал на Киевской межрегиональной таможне, где был замглавы отдела борьбы с контрабандой. Также был заместителем начальника Одесской таможни. Его связывали с бывшим главой ГФС Романом Насировым.

Юрий Дворак. Таможенник со стажем, работать там начал с начала 90-х. При Януковиче возглавлял один из постов столичной таможни. Его связывали с олигархом Сергеем Курченко и его схемами. Также в СМИ его связывали с цветочным бизнесом.

При Порошенко с 2014 по 2015 годы был главой Киевской таможни. После этого был помощником нардепа от "Батькивщины" Андрея Кожемякина.

Ранее "Страна" разбиралась, что значат новые решения СНБО.

Мы также приводили комментарий Зеленского по поводу последнего заседания Совета.