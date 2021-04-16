Президент США Джо Байден в ночь на 16 апреля по Киеву выступил с заявлением по поводу России. Выступление состоялось вскоре после подписания им указа о введении очередного пакета антироссийских санкций.

"Страна" приводит полный текст речи главы Белого дома.

Россияне, как и американский народ, все-таки хотят жить мирно в будущем.

Во время моей избирательной кампании я однозначно говорил: если меня выберут президентом, я буду отвечать на любые попытки вмешаться в наши выборы. Это святое, никто не может вмешиваться в наш избирательный процесс безнаказанно.

Во время переходного периода было вмешательство со стороны компании Solar Wind. В январе, когда я принес присягу, я сказал, что мы проведем оценку этого.

Мы уже говорили [c Путиным] на этой неделе. И я говорил, что мы будем отвечать пропорционально. Потому что мы сделали вывод, что Россия вмешивалась в выборы. И мы знаем, что это будет наказание.

Я также разрешил внедрять новые меры, включая санкции. Я абсолютно ясно сказал Путину, что мы могли пойти и дальше, но мы решили действовать пропорционально, что не будем начинать новый цикл эскалации.

Мы хотим, чтобы у нас с Россией были хорошие предсказуемые отношения. Но если Россия будет подрывать нашу демократию, будут следующие шаги в ответ.

Как президент США я имею право это делать. Но сейчас, в период конкурентности, мы справлялись с напряженностью, не давали ей выйти из-под контроля.

Мы знаем, что Россия и США могут работать вместе. Мы быстро продлили СНВ-3. Это в интересах США, России и мира.

Я говорил Путину, что нам надо общаться непосредственно. Это даст возможность сделать наши отношения более действенными. Путин согласился с этим.

Я сказал, что летом нам надо встретиться в Европе, чтобы рассмотреть целый ряд вопросов, которые стоят перед нашими странами. Наши команды как раз обсуждают это сейчас.

После этого саммита мы могли бы начать диалог о стратегической стабильности, заниматься безопасностью и контролем за вооружениями. Мы должны решать вопросы, которые являются критическими вызовами. Это и ядерная угроза из Ирана и Северной Кореи, распростершие пандемии, последствия климатических изменений.

Я также сказал президенту Путину о том, что Соединенные Штаты непоколебимы в нашей поддержке наших союзников в Европе.

Я выразил озабоченность по поводу того, что на границе с Украиной все-таки Россия наращивает вооруженные силы, по поводу аннексии Крыма. Также я сказал, что нас беспокоят вопросы территориальные целостности Украины. Я сказал, что мы против вооруженных действий, и надо деэскалировать эту ситуацию. И США готовы дальше действовать конструктивно, чтобы следовать этому процессу.

В интересах США работать с Россией. Мы должны это делать и мы будем это делать. И если Россия будет нарушать интересы Штатов, мы будет защищать. Мы всегда защищает свою страну, своих граждан, своих союзников.

"Северный поток - 2" - это сложный вопрос, который оказывает воздействие на наших союзников в Европе. Я изначально был против "Северного потока - 2". Но этот вопрос остается открытым.

Как сообщала "Страна", 15 апреля Байден подписал указ о введении очередного пакета антироссийских санкций.

После этого и перед выступлением президента США в Белом доме заверили, что несмотря на санкции предложение Байдена о встрече с Путиным остается в силе.