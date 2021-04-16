Президент США Джо Байден выступил с заявлением по поводу России. В своей речи он коснулся темы российского газопровода "Северный поток - 2".

Выступление транслировалось в Ютубе Белого дома.

Байден признал, что был противником строительства трубопровода.

"Северный поток - 2" - это сложный вопрос, который оказывает воздействие на наших союзников в Европе. Я изначально был против "Северного потока - 2". Но этот вопрос остается открытым", - сказал глава Белого дома.

В той же речи Байден рассказал о своей недавней телефонной беседе в Владимиром Путиным и об отношениях Вашингтона и Москвы. По его заверениям, США готовы конструктивно двигаться вперед по пути диалога с Москвой и деэскалации отношений.

Также в выступлении он заявил, что мог бы зайти дальше с санкциями против России, но не хочет этого.