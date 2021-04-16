Президент США Джо Байден выступил с видеообращением, посвященным России. В нем он затронул тему антироссийских санкций за вмешательство Москвы в американские выборы.

Выступление главы Белого дома опубликовано на Ютубе.

"Если Россия продолжит вмешиваться в нашу демократию, то я готов ввести дальнейшие меры, чтобы ответить. Я - президент и отвечаю за эти вопросы", - сказал он, выступая перед журналистами в Белом доме.

По словам Байдена, когда Путин позвонил и поздравил его с избранием на пост президента США, он сказал главе Кремля: если выяснится, что Москва вмешалась в выборы, то США ответят.

"Я заявил Путину, что мы ответим на неподобающие действия России пропорционально. Я мог бы зайти дальше с санкциями, но не хочу этого. Я надеюсь, что мы выработаем переговоры, будем оставаться с ним на связи", - закончил примирительной фразой Байден.

Как писала "Страна", в той же речи Байден сказал о своей недавней телефонной беседе в Владимиром Путиным и об отношениях Вашингтона и Москвы.

Также мы сообщали о подписании им указа о введении очередного пакета антироссийских санкций.