Президент США Джо Байден выступил с заявлением по поводу России. В нем он коротко сказал о своей недавней телефонной беседе в Владимиром Путиным и об отношениях Вашингтона и Москвы.

Выступление транслировалось в Ютубе Белого дома.

"Сейчас время деэскалации. Дальнейшие действия - это обдуманный диалог и дипломатический процесс. США готовы конструктивно двигаться вперед по этим направлениям", - сказал Байден, выступая в Белом доме.

По словам Байдена, его разговор с Путиным был откровенным и уважительным.

"Я говорил Путину, что нам надо общаться непосредственно. Я сказал, что летом нам надо встретиться в Европе. Наши команды обсуждают это сейчас. После этому мы могли бы начать заниматься стратегической стабильностью. Это и ядерная угроза из Китая, и Северная Корея, и борьба с последствиями пандемии", - сказал глава Белого дома.

"Мы знаем, что Россия и США могут работать вместе. Мы быстро прошили СНВ-3. Это в интересах России и мира", добавил Байден.

"Я сказал, что нас беспокоит концентрация войск на границах с Украиной, аннексия Крыма. Нам надо деэскалировать ситуацию", заключил Байден.