Верховная Рада на заседании 15 апреля во втором чтении приняла законопроект о старостах, в котором протащила норму, позволяющую действующему народному депутату стать судьей Конституционного суда. По мнению экспертов, эта противоречащая выводам Венецианской комиссии норма проведена под "слугу народа" Ольгу Совгирю.

Об этом пишет "Судебно-юридическая газета".

В начале дня Рада приняла за основу законопроект №4533 о конституционной процедуре, из которого в рамках выполнения рекомендаций Венецианской комиссии собиралась исключить норму о том, что на кресло судьи Конституционного суда может претендовать действующий народный депутат без сдачи мандата.

Однако ближе к вечеру парламент взялся за другой законопроект под названием "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно развития института старост" под номером 4535. Как выяснилось, в его тексте ко второму чтению добавилась норма, которая позволит Совгире не сдавать мандат нардепа перед тем, как ее назначат в Конституционный суд.

В издании напомнили, что 22 марта 2021 года Венецианская комиссия обнародовала свое заключение о порядке конституционной процедуры, расписанном в законопроекте 4533. В частности, она раскритиковала норму, которой предложено разрешить действующим депутатам претендовать на место судьи Конституционного суда.

"Эта поправка даст возможность назначать активного члена правительства или парламента. Это противоречило бы цели статьи 11 (3), требующей политического нейтралитета для судей Конституционного суда. Венецианская комиссия рекомендует исключить пункт 6 (5) (d) Законопроекта "Заключительные положения" 4533 и строго соблюдать запрет на назначение активных членов парламента судьями Конституционного суда", - сказано в заключении комиссии.

Сейчас в законе о КСУ прописано, что судьей Конституционного суда не может быть назначено лицо, которое на день назначения:

является членом или занимает должность в политической партии, другой организации, имеющей политические цели или участвует в политической деятельности;

является избранным на выборную должность в органе государственной власти или органе местного самоуправления, имеет представительский мандат;

участвует в организации или финансировании политической агитации или иной политической деятельности.

То есть народный депутат не может быть назначен на должность судьи КСУ, не сдав предварительно свой мандат.

Этот запрет "законом о старостах" исключен.

В обсуждении представители оппозиционных сил отметили, что попытка втихую протащить такое изменение в закон о Конституционном суде – это позор. Однако в итоге депутаты проголосовали за закон в целом. "Слуги народа" дали 220 голосов, "Довира" - 10, "За будущее" - 5 и еще 4 добавили внефракционные депутаты.

Теперь редакция статьи закона о КСУ выглядит так.

6. Часть третью статьи 11 Закона Украины "О Конституционном суде Украины" (Ведомости Верховной Рады Украины, 2017, № 35, ст. 376) изложить в следующей редакции:

"3. Судья Конституционного суда должен соответствовать критерию политической нейтральности. Судья не может принадлежать к политическим партиям или профессиональным союзам, публично проявлять привязанность к ним, участвовать в любой политической деятельности.

Судьей Конституционного суда, в частности, не может быть назначен лицо, которое на день назначения имеет гражданство другого государства.

Судья Конституционного суда не может совмещать свою должность с любой должностью в органе государственной власти или органе местного самоуправления, органе профессионального юридического самоуправления, со статусом народного депутата Украины, депутата Верховной Рады Автономной Республики Крым, областного, районного, городского, районного в городе, сельского, поселкового совета, с другим представительным мандатом, с адвокатской деятельностью, с предпринимательской деятельностью, занимать любые другие оплачиваемые должности, выполнять любую другую оплачиваемую работу или получать иное вознаграждение, за исключением осуществления преподавательской, научной или творческой деятельности и получения вознаграждения ее, а также не может входить в состав руководящего органа или наблюдательного совета юридического лица, имеет целью получение прибыли".

Ольга Совгиря является кандидатом в КСУ, заместителем председателя комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики, представительницей парламента в КСУ.

В четверг Рада также приняла новый механизм растаможивания автомобилей на евробляхах.

Кроме того, парламент поддержал отмену "писем счастья" водителям, если штраф уже уплачен.