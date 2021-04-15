В четверг 15 апреля, президент США Джо Байден, который подписал сегодня новые санкции в отношении России, выступил с заявлением по поводу России.

Его транслировала пресс-служба Белого дома.

Выступление американского президента началось на полчаса позже, чем было запланировано.

"Я думаю, что россияне, как и американский народ, хотят жить в мире" - начал Байден.

Он сказал, что принял решение о санкциях в отместку за вмешательство в выборах и за кибератаку.

"Выборы - это святое и США не могут позволить, чтобы вмешательство в них проходило безнаказанно" - отметил американский президент.

При этом он сказал, что санкции не такие мощные, какими могли бы быть, потому что США хочет стабильных отношений с Россией и не хочет эскалации.

"Мы знаем, что Россия и США могут работать вместе. Мы быстро прошили СНВ-3. Это в интересах России и мира. Я говорил Путину, что нам надо общаться непосредственно. Я сказал, что летом нам надо встретиться в Европе. Наши команды обсуждают это сейчас. После этому мы могли бы начать заниматься стратегической стабильностью. Это и ядерная угроза из Китая, и Северная Корея, и борьба с последствиями пандемии...

Когда Путин позвонил, позвонил поздравил с избранием президента, я сказал, что если выяснится, что он вмешался в выборы, то мы ответим. Я надеюсь, что мы выработаем переговоры, будем оставаться с ним на связи." - сказал Байден.

По словам Байдена, за все время истории отношений США и Россия находили возможности для сотрудничества. Он добавил, что надеется выработать с Путиным модус-вивенди, то есть возможность или правила совместного существования.

Президент США также упомянул, что он обсуждал с Путиным наращивание военных сил у границы с Украиной.

"Я сказал, что нас беспокоит концентрация войск на границах с Украиной, аннексия Крыма. Нам надо деэскалировать ситуацию" - заявил глава Белого дома.

Отвечая на вопросы в конце Байден сказал, что был против строительства "Северного потка-2" еще до вступления в должность президента.

"Этот вопрос открыт", - сказал он.

На этих словах президент США закончил брифинг и покинул помещение.

Напомним, что Джо Байден ввел режим чрезвычайной ситуации в сфере нацбезопасности из-за угрозы со стороны России - после того, как его администрация ввела новые антироссийские санкции.

Также он утвердил решение о новых санкциях в отношении России из-за кибератак, вмешательства в выборы и аннексированного Крыма.

При этом Белый дом заявил, что несмотря на санкции, предложение Джо Байдена о встрече с Владимиром Путиным остается в силе