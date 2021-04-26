26 апреля началась Страстная неделя (Страстная седмица) перед Пасхой. Она посвящена последним дням жизни Христа на земле и напоминает о событиях перед его распятием и воскрешением.

Великими называются все дни на этой неделе. Верующие и священнослужители особенно много молятся в эти дни. В церкви не проводят венчаний и крещений. В народной традиции с этим временем связано много примет, поверий и бытовых обрядов.

Рассказываем по дням, что принято делать и что нельзя делать во время Страстной недели, какие продукты церковь разрешает употреблять, а также тропари и Евангелие на каждый день.

Великий понедельник - 26 апреля

Молитвы и пост. В этот день во время церковной службы вспоминают ветхозаветный сюжет о праведном Иосифе, которого продали в рабство собственные братья. Освободившись, он смог простить их. Эта история является прообразом жертвы и страдания Христа.

Также вспоминают сюжет Евангелия об иссушенной смоковнице, как символе души, которая не в состоянии принести плоды покаяния.

В этот день можно читать следующие псалмы и песнопения.

Пост предписывает сухоядение в этот день. То есть можно есть хлеб, свежие фрукты и овощи, орехи и сухофрукты, мед.

Бытовые дела. В этот день начинали наводить в порядок перед Пасхой - делали мелкий ремонт, покраску.

Великий вторник - 27 апреля

Молитвы и пост. Богослужения в этот день посвящены притчам и наставлениям, которые давал Иисус в Иерусалимском храме. Дома можно читать следующие песнопения и отрывки из Евангелия.

У постящихся сегодня разрешена растительная вареная пища без масла, то есть постные супы, каши без масла, свежие и квашеные овощи, сухофрукты, фрукты, мед и хлеб.

Бытовые дела. Хозяйки принимались за дела, связанные с одеждой - чинили ее, стирали, гладили. Можно привести в порядок зимнюю одежду и обувь перед тем, как убрать их в шкаф.

Великая среда - 28 апреля

Молитвы и пост. В этот день в церкви вспоминают, как Иуда предал Христа за 30 серебренников и женщину, которая омыла ноги Спасителю. Верующие причащаются и читают отрывки из Евангелия.

Постящимся можно растительную пищу без термической обработки - хлеб, фрукты и овощи.

Бытовые дела. Из домов и дворов вывозили мусор. Закупали продукты для пасхального стола, например, яйца, муку для куличей. Считалось, что яйца, купленные в этот день, долго будут оставаться свежими.

Чистый четверг - 29 апреля

Молитвы и пост. Церковь вспоминает Тайную вечерю Христа с учениками, когда он сказал, что один из них предаст его.

В храмах проводят одну из самых долгих служб, читают двенадцать частей Евангелия. Верующие причащаются.

Пост разрешает горячую пищу без масла - тушеные овощи, каши, постные супы.

Бытовые дела. В народной традиции этот день называют Чистым четвергом. Рано утром умывались или купались, чтобы быть здоровыми и красивыми. Проводили генеральную уборку в доме перед Пасхой. Красили яйца, начинали печь куличи. Детям покупали обновки к Пасхе - праздничную одежду, бусы, игрушки.

Страстная пятница - 30 апреля

Молитвы и пост. В пятницу наступает траурный день, когда распяли Христа. Во время службы в церкви вспоминают о страданиях Иисуса. Из алтаря выносят плащаницу, перед которой преклоняются верующие. Весь день стараются провести в молитве, смирении и размышлениях о жертве Христа.

Сегодня самый строгий день поста, когда целый день ничего не ели, только пили воду.

Бытовые дела. В этот день не занимались никакой домашней или полевой работой. Нельзя было начинать дела или отправляться в путь. Проводили день тихо. В народе верили, что тот, кто будет смеяться в этот день - будет плакать до конца года.

Великая суббота - 1 мая

Молитва и пост. В этот день хоронили Христа. В Иерусалиме верующие со всего мира ожидали схождение Благодатного огня. Вечером начиналась главное богослужение Пасхи - Всенощная служба. На нее приходили верующие с пасхальными корзинами.

Дома в течение дня можно читать тропари и Евангелие.

Бытовые дела. Дом украшали к празднику. Готовили пасхальный стол. Те, кто не успел испечь куличи в четверг - делали это в субботу.

Пасха, Светлое Христово Воскресенье - 2 мая

В воскресенье, 2 мая, наступит самый большой праздник у православных - Воскресение Христово. Он посвящен воскрешению Спасителя и победе жизни над смертью.

Во время воскресной службы звучит самый знаменитый тропарь: "Христос Воскресе из мертвых, смертью смерть поправ..."

В этот день, приветствуя друг друга, говорят "Христос воскрес!" и отвечают "Воистину воскрес". После посещения церковной службы можно разговляться.