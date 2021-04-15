В Украине коронавирусом COVID-19 переболело около 5% всего населения или около 1,8 млн человек на фоне начала вакцинации китайской вакциной. Таковы данные официальной статистики, реальная же картина может отличаться.

Считается, что на 1 тяжелый случай ковида приходятся 2 случая бессимптомного течения болезни. Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

Специалисты призывают соблюдать элементарные меры гигиены: мыть руки, соблюдать самоизоляцию, социальную дистанцию, правильно носить маски.

Если сравнивать последствия пандемии, то в этом наблюдается рост как заболеваемости, так и смертности от коронавируса.

"За 10 месяцев 2020 году COVID-19 заболели чуть более миллиона человек, а всего за 3 месяца этого года - уже более 800 000 человек. То есть можно утверждать, что показатель заболеваемости в 3 раза больше. Например, летальность в 2020 году составляла 1,7%, а в 2021 году - 2,3%", - сообщил медицинский эксперт Роман Родина.

Цель вакцинации - акцентируют внимание специалисты, - предупреждение тяжелых форм заболеваний и летальных исходов. И существующие вакцины с этой задачей справляются.

"С учетом распространенности вируса людям важно оставаться бдительными. Мытье рук, соблюдение дистанции и правильное ношение масок - основной барьер от вируса", - отметил Роман Родина. Эти советы универсальны для любых мутаций вирусов, а состав вакцин будут к ним адаптировать с тем, если в этом будет необходимость и научная обоснованность.

По его словам обнаруженные британский и южноафриканские штаммы коронавируса имеют большую контагиозность (т.е. заразность) и быстрее распространяются. Но окончательных доказательств того, что именно они вызывают более серьезные осложнения на сегодня нет. В целом, специалисты убеждены, что основные характеристики трех актуальных вариантов SARS-CoV-2 обязательно нужно отслеживать и исследовать в дальнейшем.

Темам распространенности коронавируса, новым штаммам и мерам безопасности был посвящен брифинг с участием генерального директора Центра общественного здоровья Украины Романа Семьи и заведующей референс-лаборатории вирусологических исследований Центра общественного здоровья Украины Ирины Демчишин.

Как сообщала "Страна", появились подробностях смерти двух рожениц от коронавируса в роддоме Харькова. "У обоих рожениц родились абсолютно здоровые дети. Врачи сделали все, чтобы вовремя извлечь детей. Как только у женщин началась легочная недостаточность, а это значит, что у плода началась гипоксия, женщинам срочно сделали кесарево сечение, чтобы не дать возможности детям страдать от недостатка кислорода", - объяснила Светлана Горбунова-Рубан.

Напомним, что за сутки в Украине ковидом заразились больше 14 000 человек.